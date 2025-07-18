Alle 21 nell’atrio di palazzo ducale, il maestro Sesto Quatrini dirige l’orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala per l’esecuzione dell’inno nazionale. Poi “Tancredi” di Gioachino Rossini, regia di Andrea Bernard. Comincia la cinquantunesima edizione del festival della Valle d’Itria, a Martina Franca. Tre opere e un concerto sinfonico in programma e decine di altre iniziative nel cartellone.

Il festival della Valle d’Itria è una delle manifestazioni culturali più importanti in assoluto in Puglia e non solo nella regione. Nei giorni scorsi è stato presentato a Bari. Stasera il via.