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Puglia, acqua negli invasi giù a rotta di collo: Occhito sotto i novanta milioni di metri cubi In sei giorni calo di oltre undici milioni, in un anno di circa centoquaranta

18 Luglio 2024
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Il dato da cui è tratta l’immagine è del consorzio di bonifica della Capitanata. Viene riportata la quantità nelle varie dighe. Quella di maggiore riferimento è Occhito, la più importante della Puglia con una potenzialità di 343 milioni di metri cubi di acqua. È scesa sotto i novanta milioni di metri cubi: oggi la stima è di 88 milioni e mezzo di metri cubi circa.

Sei giorni fa aveva abbattuto verso il basso la quota psicologica dei cento milioni. Ovvero, oggi ci sono in quell’invaso circa undici milioni e mezzo di metri cubi in meno in neanche una settimana.

La situazione degli altri invasi pugliesi è, ovviamente, analoga. Senza una nuvola all’orizzonte e con i consumi, inevitabili o anche no, ogni secondo, il quadro è sempre più preoccupante

 


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