Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Opening tutto in inglese per l’inizio della seconda parte del Libro Possibile 2023, in programma dal

18 al 22 luglio a Vieste, da tre anni ulteriore palcoscenico d’elezione della manifestazione,

assieme a quello storico di Polignano a Mare.

Il 18 luglio, la ‘Perla del Gargano’ tiene a battesimo una nuova pagina del festival diretto da

Rosella Santoro: ’Il Libro Possibile Special – English Edition’, una data unica, creata in

occasione della inaugurazione, con soli ospiti internazionali e incontri esclusivamente in lingua

inglese. Una ‘pagina speciale’, scritta dal ‘Libro Possibile’ per ampliare, in sinergia con il territorio,

gli orizzonti del festival presieduto da Gianluca Loliva e includere i tanti turisti stranieri che d’estate

affollano la costa garganica, tra le prime mete in Puglia per affluenza straniera.

I protagonisti #iLPspecial sono (in ordine di programma): Donald Sassoon, Kristinn Hrafnsson e

Stefania Maurizi, Nick Rosa, Paolo Taticchi.

Nel ruolo di moderatore del ‘Libro Possibile Special’, Giuseppe Stigliano, global Ceo di Spring

Studios, imprenditore, manager e docente in diverse Università e business school internazionali.

Quattro i dibatti che si susseguono nel corso della prima serata. Si spazia dall’informazione ai

diritti, innovazione e sostenibilità, al ritmo di ‘Penso Positivo’, tema, ma anche lo spirito, con cui

iLP23 rende omaggio a quell’inno pop alla speranza pubblicato 30 anni fa da Jovanotti. L’obiettivo

del festival è stimolare un dibattito pubblico su diritti, legalità e sul nostro futuro, dai toni fiduciosi e

costruttivi.

Ad aprire gli appuntamenti del 18 luglio, Donald Sassoon, tra i più autorevoli storici contemporanei,

scrittore e saggista britannico, tiene una lectio magistralis su: ‘Globalization of Capitalism’. Al centro

del suo intervento la nascita ed evoluzione del capitalismo moderno e con esso, dell’ansia degli

esseri umani. L’autore getta una nuova luce sulle questioni economiche, politiche, sociali del

recente passato e offre una nuova chiave di lettura per interpretare con rigore il presente. Il suo

ultimo libro è stato tradotto in italiano da Garzanti con il titolo ‘Il trionfo ansioso. Storia globale del

capitalismo 1860-1914’.

Segue l’incontro ‘Secret Power’: diritto alla libertà di espressione e d’informazione è il tema trattato

con il direttore di WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson. A lui Julian Assange ha lasciato le redini nel

settembre 2018. Partecipa al #iLP23 insieme con Stefania Maurizi, la giornalista italiana che dal

2009 ha collaborato con WikiLeaks alla pubblicazione di tutti i documenti segreti. Hrafnsson,

intervenendo a maggio alla conferenza internazionale sulla Pace ad Assisi, ha ribadito

pubblicamente la sua delusione verso le democrazie occidentali e i media mainstream, “complici –

secondo le sue parole – nel coprire crimini orrendi durante le guerre e privi di spirito critico,

soprattutto con gli Stati Uniti”. Gli fa eco Stefania Maurizi, autrice del pluripremiato libro tradotto in

più lingue ‘Il Potere Segreto. Perché vogliono distruggere Julian Assange e WikiLeaks’, con

prefazione di Ken Loach (Chiarelettere).

Il caso Assange rimane il più clamoroso processo alla libertà d’informazione del nostro tempo, una

minaccia senza precedenti al diritto di conoscere la verità sulle politiche dei governi rispetto a

guerre, torture, uccisioni extragiudiziali.

Com’è il nostro futuro visto attraverso le lenti di un visore per la realtà virtuale? Metaverso e

Intelligenza Artificiale, quali sono gli scenari possibili nei prossimi decenni? A #iLP23Special lo

spiega Nick Rosa, top manager a capo della strategia Metaverse in Europa per la multinazionale

Accenture, che interviene con il suo libro ‘Understanding the Metaverse A Business and Ethical

Guide’, editore John Wiley & Sons. “Il Metaverso – scrive l’autore – è l’infrastruttura che prenderà il

posto di Internet, in cui consumeremo le informazioni in modo tridimensionale, portando con noi la

nostra identità digitale”. Uno spazio virtuale immersivo, con enormi possibilità che però – almeno per

il momento – ha avuto un impatto reale molto deludente sui conti dell’azienda di Zuckerberg,

principale investitore con META sul clone digitale del mondo fisico.

‘Sustainability in Business’ è il titolo dell’incontro con Paolo Taticchi, professore di Strategia e

Sostenibilità alla University College di Londra, Vice Direttore della UCL School of Management a

Londra e Cavaliere al Merito della Repubblica italiana. Tra i maggiori studiosi di sostenibilità

ambientale, economica e sociale per le aziende, Taticchi tratteggia gli scenari futuri possibili nel

segno dell’innovazione a basso impatto ambientale.

Tutti i talk #iLPSpecial sono intervallati da momenti musicali a cura del cantante e attore tarantino

Graziano Galatone e dal musicista Vittorio Barbaro.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti consultare il sito www.libropossibile.com o l’app del

Libro Possibile, disponibile per IOS e Android, con notifiche e aggiornamenti in tempo reale sul

programma.

Media Partner: Sky TG24, Gruppo Norba.

I principali eventi sono trasmessi in diretta TV nel finestre live di Skytg24 sul canale 500. Mentre

sono in diretta integrale sul canale Sky 501.

Direzione artistica del Libro Possibile: Rosella Santoro.

Presidente Libro Possibile: Gianluca Loliva.

Il Libro Possibile è sostenuto dalla Regione Puglia con il patrocinio del Comune di Polignano a

Mare e del Comune di Vieste.