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Roberto Mancini, vacanze in Puglia: sabato sera a Conversano Stefano Sensi, matrimonio ad Ostuni. Alessandro Del Piero ha inaugurato il campo di una scuola calcio a Fasano

18 Luglio 2021
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La foto è stata diffusa nel social network da Giuseppe Fanelli. Il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio campione d’Europa era in serata a Conversano. Ha visitato una mostra d’arte nel castello. Il ct dell’Italia è in vacanza in un resort in territorio di Fasano.

Un calciatore invece si è sposato in Puglia, ieri: nozze ad Ostuni per Stefano Sensi, calciatore dell’Inter. Alla festa di matrimonio, in una masseria, fra i presenti anche il già citato Roberto Mancini.

Il campione del mondo Alessandro Del Piero ha invece inaugurato, a Fasano, il campo di una scuola calcio.


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