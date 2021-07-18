La foto è stata diffusa nel social network da Giuseppe Fanelli. Il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio campione d’Europa era in serata a Conversano. Ha visitato una mostra d’arte nel castello. Il ct dell’Italia è in vacanza in un resort in territorio di Fasano.

Un calciatore invece si è sposato in Puglia, ieri: nozze ad Ostuni per Stefano Sensi, calciatore dell’Inter. Alla festa di matrimonio, in una masseria, fra i presenti anche il già citato Roberto Mancini.

Il campione del mondo Alessandro Del Piero ha invece inaugurato, a Fasano, il campo di una scuola calcio.