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Puglia, caldo: Bari oggi in codice verde, domani giallo e giovedì arancione Bollettino ondate di calore, città campione

18 Giugno 2024
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Di seguito il bollettino ondate di calore e l’immagine diffusi dal ministero della Salute:

Citta’ 18/06/2024 19/06/2024 20/06/2024
.ANCONA Livello1 Livello2 Livello2
.BARI Livello0 Livello1 Livello2
.BOLOGNA Livello1 Livello2 Livello2
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.CAGLIARI Livello1 Livello1 Livello1
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.CATANIA Livello0 Livello1 Livello2
.CIVITAVECCHIA Livello0 Livello0 Livello0
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.FROSINONE Livello1 Livello2 Livello2
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.LATINA Livello1 Livello2 Livello2
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.NAPOLI Livello1 Livello1 Livello2
.PALERMO Livello1 Livello2 Livello2
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.PESCARA Livello1 Livello2 Livello2
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.RIETI Livello1 Livello2 Livello2
.ROMA Livello1 Livello2 Livello2
.TORINO Livello0 Livello0 Livello0
.TRIESTE Livello0 Livello0 Livello1
.VENEZIA Livello0 Livello0 Livello0
.VERONA Livello0 Livello0 Livello0
.VITERBO Livello1 Livello1 Livello2

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)

 


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