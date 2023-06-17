Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Si è svolta venerdì 16 giugno la seconda selezione per il tour 2023 di Miss Italia Puglia.

Il più celebre concorso di bellezza, di cui è esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata la Carmen Martorana Eventi, ha fatto tappa a Lo Smeraldo di Canosa di Puglia, struttura di riferimento per i ricevimenti di lusso con i suoi ambienti eleganti ed il suo luminoso e maestoso parco.

L’evento, condotto dal “presentattore” Christian Binetti in outfit Domenico Buono Man Style di Barletta, affiancato dalle prefinaliste nazionali 2022 Federica Todisco ed Elisabetta Lelario, è stato anche l’occasione per ammirare le borse handmade del brand “My Darling” di Barletta protagoniste di un défilé, mentre il divertimento è stato assicurato all’attrice comica Lilia Pierno.

Il make-up è stato curato dallo staff di Mariagrazia Mininni, direttrice della SEMININNI Scuola di estetica e make-up di Barletta, mentre le acconciature da Giuseppe Sifanno Hair Couture di Bitonto, Marina Charme Parrucchieri di Altamura e Carnaby Street Parrucchieri di Cerignola per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Vincitrice della selezione, con il titolo di Miss Lo Smeraldo, Rosa Tea Murro, 18enne di Barletta studentessa di un’accademia di estetica e fotomodella per passione; Miss Rocchetta Bellezza Giulia Bilancia, 17enne di Lucera, studentessa di grafica e comunicazione; Miss Framesi Simona Venditti, 18enne di Foggia, studentessa del liceo scientifico; quarta classificata Daiana Fallacara, 24enne di Bitonto, studentessa di fashion design presso l’Accademia di Belle Arti di Bari che già realizza abiti su misura; quinta Alessandra Caputo, 18enne di Cerignola, maturanda presso un istituto tecnico economico; sesta Francesca di Bisceglie, 20enne di Andria, studentessa di Scienze Infermieristiche. Miss Mascotte, fuori concorso per età, la 16enne barese Francesca Palmieri.

Ad elaborare il verdetto la giuria presieduta da Mariella Scolletta, wedding planner de Lo Smeraldo Ricevimenti di lusso in Puglia, e composta da: Ilaria di Donato, psicologa; Lucia Dipaola, presentatrice e presidente dell’associazione Glamour e spettacolo; Antonella Pierno, insegnante di scuola primaria; Donato Grumo, volontario LILT delegazione di Canosa di Puglia; Francesca Serlenga, delegata LILT di Canosa di Puglia; Francesco Pedota, referente Framesi; Francesco Minervini, imprenditore; Domenico Corvasce per Miluna gioielli e Adolfo Amato per Amato Infortunistica.

Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez Bat, Ufficio Moda Italia, Feninmprese, Roma Immobiliare, Corgom retreading & recycling, Zingrillo.com, Infortunistica Amato, Zama’, L’angolo del mughetto composizioni floreali.