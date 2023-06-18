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Lecco-Foggia: serve l’impresa più importante la promozione in serie B Calcio: altra finale, Agropoli-Gallipoli. E la nazionale

18 Giugno 2023
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Si inizia alle 15 con Olanda-Italia, finale per il terzo posto della National League (in serata la finale Croazia-Spagna).

Si prosegue con Agropoli-Gallipoli alle 17,30. Il Gallipoli, nel ritorno della finale di Eccellenza, deve difendere il 4-1 dell’andata per essere promosso in serie D.

Alle 17,30 con diretta tv su Raidue l’appuntamento più importante per la Puglia oggi: Lecco-Foggia, ritorno della finale playoff del campionato di calcio di serie C. I rossoneri pugliesi devono assolutamente vincere e non basterà neanche il solo gol di scarto, data la sconfitta per 1-2 all’andata allo “Zaccheria”. In caso di parità nel doppio confronto al termine dei 90 minuti, tempi supplementari e calci di rigore. La vincente sarà promossa in serie B dove sono già approdati con le promozioni dirette Catanzaro, Feralpisalò e Reggiana. Il Lecco, che manca da cinquanta anni dalla serie B, è più vicino al traguardo ma il Foggia in questi playoff ci ha abituati a recuperi prodigiosi. Oggi serve il più importante.

 

 

 

 


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