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Elezioni amministrative: ultima domenica di campagna elettorale anche nei dieci Comuni pugliesi interessati Al voto 25-26 maggio, eventuali ballottaggi 8-9 giugno

18 Maggio 2025
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Città metropolitana di Bari

Triggiano

 

Provincia Bat

San Ferdinando di Puglia

 

Provincia di Foggia

Carapelle

Castelluccio dei Sauri

Lesina

Orta Nova

 

Provincia di Lecce

Corsano

Taviano

 

Provincia di Taranto

Massafra

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