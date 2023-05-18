rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Maltempo in Emilia-Romagna: quattordici morti Etna: imminente irruzione, allerta

18 Maggio 2023
Screenshot 20230516 151814

Sono stati trovati, a Russi, i cadaveri di marito e moglie. La prefettura di Ravenna ha comunicato altri decessi ancora. La catastrofica ondata di maltempo in Emilia-Romagna fa dunque registrare ora quattordici morti. Ventisettemila persone senza energia elettrica, tredicimila sfollati, danni che vengono stimati a livello del miliardo di euro, centinaia di strade impraticabili per le frane, raccolti andati persi.

In Sicilia oggi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha emesso l’allerta con codice rosso. Viene segnalata come imminente l’eruzione dell’Etna.

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Carabinieri Auto 4 Imc3

Bari: il fermo per la morte del 68enne trovato cadavere in un negozio un mese dopo la sparizione Carabinieri

aeroporto Brindisi 1 scaled

New York-Bari, è arrivato il primo volo United Atterraggio ad inizio giornata

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione