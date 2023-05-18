Sono stati trovati, a Russi, i cadaveri di marito e moglie. La prefettura di Ravenna ha comunicato altri decessi ancora. La catastrofica ondata di maltempo in Emilia-Romagna fa dunque registrare ora quattordici morti. Ventisettemila persone senza energia elettrica, tredicimila sfollati, danni che vengono stimati a livello del miliardo di euro, centinaia di strade impraticabili per le frane, raccolti andati persi.

In Sicilia oggi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha emesso l’allerta con codice rosso. Viene segnalata come imminente l’eruzione dell’Etna.