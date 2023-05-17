Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:





Con alle spalle i due ep “RGB” e “ Con alle spalle i due ep “RGB” e “ XY “, dopo un’attività live che ha visto il duo dividere il palco con artisti come Willie Peyote, TuttiFenomeni e La Municipàl, La Malasorte ritorna nella scena musicale con un nuovo singolo, stralcio delle nuove sonorità sperimentate e proposte nell’album di prossima uscita. “Fenice” è un singolo dalla struttura atipica, caratterizzato da dalla voce etera e delicata di LaMush che si interseca poi con un rap destrutturato di Proofeta. Il brano evidenzia un’evoluzione del sound del duo che si avvicina sempre di più ad un urban/hyper pop, accostando ai suoni dell’elettronica un testo che non segue la disposizione canonica pop “strofa-ritornello”, bensì abbraccia un flusso di coscienza che esplode nella frase mantra “sto cadendo nel vuoto”.

La release del singolo è accompagnata da un videoclip disponibile su Youtube, con la regia a cura di Andrea Agagiù, che conferma ancora una volta l’introspezione intellettuale e spirituale de La Malasorte. Il montato infatti è un chiaro riferimento alla performance “AAA AAA” di Marina Abramović del 1978. «Dopo l’ultimo ep abbiamo un attimo rallentato, allungato la distanza con la dimensione del “fare per fare” e diminuito quelle con il “pensare e poi fare”. Ci siamo chiesti quale fosse la nostra naturale direzione, dopo i primi brani d’esordio. Ci siamo chiusi nella nostra stanza, abbiamo scritto, suonato, incontrato persone che poi abbiamo portato nell’intero disco», sottolinea La Malasorte. «Fenice è un assaggio di quello che abbiamo deciso di restituire al nostro pubblico. Fenice è un urlo di rinascita. Qualcosa che scalpita. Dinamico come una fiamma: un pezzo feroce e dolcissimo come un desiderio».

La Malasorte nasce nel 2019 dall’incontro tra il rapper Proofeta (Pierluigi Conte) e la cantante LaMush (Claudia Giannotta). Tra la primavera e l’estate del 2020 i due artisti pubblicano i tre singoli, Blu, Verde e Rosso, racchiudendo in questa trilogia cromatica il loro primo Ep RGB, distribuito su tutte le piattaforme digitali da Artist First. RGB è un lavoro autoprodotto e indipendente nato e registrato nello studio di Via Z. Il sound è un connubio di due generi che derivano dal background eterogeneo delle due menti: il rap e la world music. Il risultato è un sound sospeso tra il dream pop e il cantautorato italiano pieno di colori freddi e di sfumature sonore tutte da ascoltare. «Ogni colore diventa un’atmosfera, un messaggio, un punto di vista diverso, un modo non convenzionale di affrontare la realtà. Oltre le categorie musicali, poi, esistono solo incontri», proseguono. «Personalmente e musicalmente non siamo mai stati confinati in un solo ambito. Dopo il nostro incontro c’è stato bisogno di tanto lavoro, ma alla base bisogna essere predisposti a lasciare da parte i paradigmi di un genere o di un altro». Nel Febbraio 2021 viene pubblicato il singolo Alta Marea di Gaston, brano che vede la partecipazione del duo salentino, oltre agli artisti Pietro Neos e Valeria Capocello, restituito poi al pubblico con una live session il 15 Aprile 2021. Oltre a questa collaborazione, La Malasorte conferma la sua dinamicità artistica collaborando con Mu.Fu (Musica del Futuro), collettivo underground di giovani rapper, cantanti e produttori leccesi, apportando il loro contributo nei brani No Fuffa, Himalaya e Love Manifesto (presto in uscita). Il singolo “Comodi” è stato il frutto del lavoro di questi mesi ed ha accompagnato l’intero tour estivo che ha portato i due artisti su palchi come quelli dell’Arezzo Wave 2021, di cui sono stati vincitori regionali, e del Sei Festival XV. Il 19 Novembre pubblicano il loro secondo Ep XY. A Dicembre arrivano alla finale di Arezzo Wave come rappresentanti pugliesi e vincono il premio della giuria giovanile e il Premio Rockit Arezzo Wave. Nell’estate del 2022 si esibiscono al Tagghiate Urban Fest in apertura alla band leccese La Municipàl e al Parco Gondar in apertura al rapper torinese Willie Peyote. A maggio 2023 pubblicano Fenice, il primo estratto del disco d’esordio che verrà pubblicato in autunno, accompagnato da un tour in anteprima che partirà a fine maggio.