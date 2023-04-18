Per il cedimento di una massicciata a causa della pioggia nella zona di Telese è interrotta in quel tratto della Caserta-Foggia, da ieri, la circolazione dei treni.
L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento della protezione civile.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.