Di seguito un comunicato diffuso da Cosimo Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia:



Puglia ha esportato , nel 2022, in Germania, merci del valore di 1,6 mld di euro, grazie al settore della Meccanica, Meccatronica e Industria 4.0 . Per questo la Puglia è presente ad Hannover Messe 2023 .

La Regione Puglia, con il supporto di Puglia Sviluppo, è rappresentata in Germania, dal 17 al 21 aprile, ad Hannover, con una delegazione di dieci imprese.

Questa importante fiera, giunta alla 75 edizione, è l’evento più importante al mondo per il settore delle tecnologie industriali e vanta collaborazioni di validi esperti, decisi a costruire l’industria del futuro.

Per questa edizione, denominata “Industrial Transformation – Making the difference”, vi sono più di 6mila espositori e più di 8mila prodotti, che metteranno in evidenza le nuove tecnologie e soluzioni per un’industria innovativa , attenta all’ ambiente e alla digitalizzazione per avere fabbriche che riducano le emissioni di carbonio.

Partecipare a questa importante manifestazione per le imprese pugliesi , permetterà di creare nuove opportunità di collaborazione con gli operatori internazionali e presentare prodotti innovativi, rafforzando così l’immagine del settore della meccanica-meccatronica e dell’industria 4.0 pugliese, in un mercato, quello tedesco, particolarmente ricettivo nei confronti dei prodotti e delle tecnologie made in Puglia.

Il Presidente Emiliano evidenza che gli amici tedeschi sono primi partner della Puglia sia per le esportazioni che per le importazioni di tutti i settori e di quello della meccanica e meccatronica. La Puglia, nel 2022, ha esportato in Germania, merci del valore di oltre 1,6 miliardi di euro , di più rispetto l’anno precedente.

Il settore della meccanica e meccatronica pugliese è molto apprezzata all’estero con un fatturato complessivo di circa 3,3 miliardi di euro nel 2022, quasi il 33% dell’intero fatturato export regionale.

E come evidenzia l’assessore Delli Noci , da questa fiera, ci si aspetta molto, come per esempio, collaborazioni e opportunità per creare nuovi investimenti in Puglia.

Le dieci imprese della delegazione avranno una postazione personalizzata, con la possibilità di partecipare ad eventi e conferenze sulle principali innovazioni del mercato internazionale soprattutto in tema di digitalizzazione ed ecosostenibilità.

Delle 10 imprese delegate pugliesi, 2 sono della provincia di Taranto: Befreest (Taranto) e Euronet (Grottaglie – Ta).

Nell’edizione 2023 il Paese partner di Hannover Messe è l’Indonesia, che rappresenta la maggiore potenza economica dell’area Asean, l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico, e parteciperà all’evento con una delegazione di circa 150 aziende.