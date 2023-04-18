Un giorno e mezzo di lavori ininterrotti. Oggi pomeriggio la linea ferroviaria Caserta-Foggia è stata ripristinata dopo che ieri mattina era stata interrotta: cedimento di una massicciata per la pioggia, nella zona di Telese.
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