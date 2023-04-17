Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Si chiama “Bargastronomy” il nuovo e inedito corso organizzato da BarProject Academy, scuola di formazione per barman con sede a Bari che opera da 15 anni nel mondo della ristorazione e dell’accoglienza, nato con l’obiettivo di insegnare come esaltare i prodotti pugliesi attraverso un connubio di cibo e bevande.

Un percorso full immersion per preparare piatti unici con materie prime pugliesi che vedrà lo chef barese Gigi Rana mettere a disposizione la sua esperienza internazionale nel settore della ristorazione per insegnare i metodi e le tecniche alla base del food pairing, l’innovativa tendenza di abbinare alimenti e drink.

Ampio è il programma didattico previsto dall’accademia barese per professionisti del bar: dalla conoscenza del ricco patrimonio di ingredienti del territorio alla degustazione di vini, birra e distillati, passando per i princìpi della nutrizione e composizione degli alimenti senza tralasciare la pratica della preparazione.

«Si tratta – spiega lo chef cosmopolita pugliese Gigi Rana – di una competenza sempre più richiesta dal mercato del lavoro. Che sia un professionista o un semplice appassionato, i partecipanti trovano occupazione più facilmente inserendosi in contesti diversi, dalla ristorazione al bar. Non solo. Un esperto in food pairing può sicuramente dare un valore aggiunto a un’attività ricettiva – solo a Bari ce ne sono 700 – in quanto rende il menù più variegato, di alta qualità e più accattivante».

La scuola di formazione pugliese, che eroga 15 corsi sul beverage, tra cui quelli sul food, ha in programma anche attività formative sulla cucina tradizionale pugliese – il “BarProject Cucina Tradizionale” – per scoprire le origini e imparare i costumi valorizzando le materie prime del territorio e ricercando quel gusto che solo le nonne sono riuscite a trasmettere fino ai giorni nostri; e “BarProject Fusion“, il percorso formativo rivolto a coloro che desiderano rinnovare in chiave internazionale, traendo ispirazione principalmente dalla cucina asiatica e sud-americana, ricette “made in Puglia” – preparate con ingredienti lavorati a km 0 e scelti in base alla stagionalità del prodotto – con abbinamenti insoliti ed originali.

«Per un imprenditore – dichiara Claudio Lepore, fondatore di Barproject Academy -, affidarsi a un bartender formato secondo gli standard di qualità internazionali è una garanzia. Non a caso 9 allievi su 10 dei nostri corsi trovano subito lavoro. Inoltre, adottiamo standard di lavoro, terminologie tecniche e sistemi di misurazione internazionali. Questo vuol dire che le competenze apprese possono essere spendibili sia in Italia che all’estero».

Al termine dei corsi ai partecipanti viene rilasciato un attestato internazionale certificato ISO 9001.

Per maggiori info:

www.barproject.it/prodotto/bargastronomy/

info@barproject.it – tel: 329 1867197