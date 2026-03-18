Di seguito un comunicato diffuso dall’Orchestra della Magna Grecia:

Dopo il debutto di lunedì, mercoledì 18 marzo alle 21.00 al cinema-teatro Orfeo di Taranto, torna il Mysterium Film. In programmazione “The life of Chuck” di Mike Flanagan (Stati Uniti, 2024). Dialogo con il critico cinematografico Massimo Causo. Ingresso 5euro. Cinema-teatro Orfeo, via Pitagora 80, Taranto. Info: 099.4533590.

“The life of Chuck”, in programmazione mercoledì 18, descrive una serie di eventi che sta sconvolgendo il mondo. Internet non funziona più. La California si sta staccando dagli Stati Uniti, in seguito ad eventi tellurici. Le scuole non hanno studenti. Sui pochi mezzi di comunicazione ancora funzionanti compare il ringraziamento al contabile Chuck Krantz per i suoi 39 anni di contributo all’umanità. Da qui inizia il percorso a rovescio che ci illustra la vita e la passione per il ballo di Chuck. Mike Flanagan, il regista di questa opera, torna ad affrontare un’opera di Stephen King che questa volta si sviluppa su percorsi distanti dall’horror.

Il Mysterium Festival, realizzato da Le Corti di Taras in collaborazione con ICO Magna Grecia, L.A. Chorus, ARCoPu e Arcidiocesi di Taranto, si avvale del patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura. Si ringraziano per la collaborazione istituti, aziende e attività del territorio: BCC Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Varvaglione Vini, Caffè Ninfole, Programma Sviluppo, Baux Casa, Comes, Chemipul italiana.

La direzione artistica del Mysterium Festival è del Maestro Pierfranco Semeraro, in collaborazione con il Maestro Piero Romano, direttore artistico dell’ICO Magna Grecia.

Eventi su prenotazione gratuita: eventbrite. Biglietti online: Vivaticket. Info: Le Corti di Taras – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it. Social: Facebook e Instagram.