Il sindaco di GrottaglIe ha comunicato la presenza di un grottagliese positivo al test corona virus. L’uomo è in buone condizioni. A livello regionale, netto calo rispetto a ieri in tema di nuovi contagi. Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, comunica che oggi 18 marzo – con aggiornamento alle ore 21.00 – sono stati effettuati 475 test in tutta la regione, per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. All’esito di questi test 444 soggetti sono risultati negativi e 31 positivi.

In considerazione dell’elevato numero di tamponi che si sta eseguendo in queste ore nei laboratori della rete regionale, ad ora non è possibile comunicare il dato suddiviso per provincia di domicilio. Le operazioni di inserimento delle schede è ancora in corso.

Questa sera sono risultate positive una neonata di due mesi e la sua mamma, che hanno contratto l’infezione in ambiente familiare e non ospedaliero, e che da oggi sono ricoverate.

Sono decedute quattro persone: nella provincia Bat un paziente di 78 anni, provincia di Brindisi è deceduto un paziente di 71 anni, nella provincia di Bari sono deceduti 2 pazienti, uno di 81 anni e uno di 71 anni, tutti con patologie pregresse.

Con questo aggiornamento salgono a 438 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Castellana Grotte:

Sono due i casi confermati di infezione da coronavirus registrati sino ad ora nel territorio di Castellana Grotte. Si tratta di un operatore sanitario di una clinica barese ed un dipendente del Comune di Castellana Grotte. Entrambi stanno bene e sono posti in isolamento fiduciario. La conferma del secondo caso è arrivata nel corso della mattinata odierna.

Si ricorda che allo stato attuale non risultano altri dipendenti dell’ente affetti da sintomi riconducibili al coronavirus. Inoltre non sono state effettuate trasferte in Lombardia da parte del dipendente vittima di contagio, da parenti dello stesso o dal Sindaco, negli ultimi trenta giorni. Il Sindaco Francesco De Ruvo è rimasto in contatto nella mattinata odierna con le autorità sanitarie per coadiuvare le operazioni di accertamento dei gli ultimi contatti personali del dipendente comunale. Sono stati attenzioni tutti i contatti stretti dall’8 all’11 marzo 2020. Dal 12 marzo il dipendente non ha più svolto servizio lavorativo presso l’ente. I soli soggetti posti nella lista consegnata rimarranno in isolamento sino alla data che sarà notificata dal dipartimento di prevenzione dell’ASL Bari. Nella lista, in accordo con le autorità sanitarie, sono stati inseriti solo alcuni dipendenti dell’ente che erano in servizio a stretto contatto. L’Amministrazione Comunale di Castellana Grotte già nella scorse settimane aveva, a scopo preventivo, attivato tutte le misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus: sono stati distribuiti tutti i dispositivi di protezione individuale, era già stato posto in ferie buona parte del personale, gli uffici comunali hanno ricevuto l’utenza solo su appuntamento, è stato incentivato l’uso di telefono e posta elettronica come alternativa all’accesso agli uffici e sono state poste in campo tutte le misure di lavoro agile e a distanza in applicazione delle direttive numero 1 e 2 del 2020 del dipartimento della Funzione Pubblica.

A seguito di quanto accaduto il Sindaco di Castellana Grotte Francesco De Ruvo, dopo un colloquio telefonico con il Prefetto di Bari, ha disposto la chiusura immediata degli uffici comunali già da ieri ed è prevista la santificazione dell’intero Palazzo Comunale nella giornata di domani. Al momento è attivo attivo il solo Comando della Polizia Locale come presidio di Protezione Civile. I cittadini possono continuare a contattare il COC e la Polizia Locale al numero 080/4965014 per ragioni legate alla pubblica sicurezza e per l’accesso ai servizi offerti dal Centro Operativo Comunale della Protezione Civile e destinati a soggetti soli, immunodepressi o posti in quarantena (beni di prima necessità a domicilio, servizio di accompagnamento animali domestici).

Nel frattempo la Polizia Locale sta continuando il lavoro di controllo su strada, presso le attività commerciali e presso i domicili dei soggetti posti in quarantena.