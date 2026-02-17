Per i cattolici inizia oggi la quaresima. Anche in Puglia le celebrazioni religiose per le Sacre Ceneri, il periodo di privazioni precedente Pasqua. Per la tradizione, in più di una località (ad esempio Martina Franca) si potrà vedere sospeso in area un manichino raffigurante una donna anziana e malmessa, la quarantana, simbolo appunto delle ristrettezze del periodo.
Quest’anno una coincidenza tutt’altro che usuale: oggi inizia anche il Ramadan, il mese di ristrettezze per i musulmani. Digiuno dall’alba al tramonto.