È stato un disastro di livello internazionale, il crollo dell’arco dei faraglioni di Sant’Andrea, marina di Melendugno. Arco degli innamorati abbattuto dalla mareggiata la notte di San Valentino. L’immagine di home page si riferisce al tweet odierno del Washington Times.

Più o meno gravi i danni di ieri in Puglia dove l’allerta arancione per vento e mareggiate ha trovato piena concretizzazione. A Bari il lungomare invaso da detriti per la mareggiata, difficoltà alla circolazione stradale. Un pezzo di lungomare danneggiato. A Taranto il vento ha spazzato via più di un cartellone pubblicitario e alberi. Nel foggiano la grandine, le raffiche di vento: tra le conseguenze una donna ferita. Alberi caduti in valle d’Itria così come sulla costa adriatica meridionale sterzata dal vento. Sfilata finale del carnevale di Putignano rinviata a sabato.

Interrotta a Molfetta nella notte la processione della croce in legno per l’inizio della quaresima. Una grandinata si è abbattuta sul corteo che era iniziato a mezzanotte.

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Stralcio di un comunicato diffuso dagli organizzatori:

L’imperversare delle condizioni meteo avverse a causa delle forti raffiche di vento ha portato la Fondazione Carnevale ad annullare la parata di carri allegorici, gruppi e maschere di carattere, prevista per la sera di Martedì Grasso, e a rinviarla a sabato 21 febbraio alle 19,00.

Resta operativa l’App ufficiale del Carnevale di Putignano, attraverso la quale votare il proprio carro allegorico. Le votazioni si chiuderanno sabato a fine sfilata.

LE MODALITÀ DI RIUTILIZZO E RIMBORSO DI BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Per chi è in possesso di biglietto fisico non è necessario attuare alcuna operazione: il biglietto resta valido per la nuova data del 21 febbraio. In alternativa, è possibile richiedere il rimborso presso l’infopoint in via Matteotti, 6 da domani, mercoledì 18 febbraio, ed entro e non oltre venerdì 20 febbraio.

Per chi ha acquistato il biglietto online, è possibile richiedere il rimborso direttamente tramite la piattaforma Vivaticket da mercoledì 18 febbraio, seguendo la procedura che verrà indicata sul sito, comunque entro e non oltre venerdì 20 febbraio. Una volta completata la richiesta, si potrà eventualmente acquistare un nuovo biglietto per la nuova data del 21 febbraio.

Per chi è in possesso di abbonamento, il titolo resta valido anche per la quarta sfilata di sabato 21 febbraio.

Per quanti hanno acquistato il ticket parcheggio tramite il canale ParkforFun, è possibile richiedere il rimborso entro e non oltre venerdì 20 febbraio, inviando una mail a info@parkforfun.com, allegando il biglietto e indicando il motivo del rimborso e la data del 17 febbraio. In alternativa, il biglietto resta valido per la nuova data del 21 febbraio.

Il Carnevale di Putignano è organizzato dalla Fondazione Carnevale di Putignano. É promosso e sostenuto da Città di Putignano, Regione Puglia e Ministero della Cultura – Direzione Spettacolo.

Si ringraziano

gli imprenditori locali sostenitori della Fondazione: Joker Imballaggi, Vinella Tecnologia delle Pavimentazioni, TMI, Artigiana, Fratelli Pugliese, Murgella, Querceta, Derobertis e figli, Troilo srl, Guarnieri,

Collaborazioni: Aeroporti di Puglia, Grotte di Castellana, Ferrovie del Sud Est, Poliarte

Gli sponsor: Antinia, BCC Putignano, Longo Service, Esco Light, Quality Sport, Elsea

MEDIA PARTNER

Babel, Tlon, Turnè, TeleNorba, Radio Norba, Gazzetta del Mezzogiorno

PARTNER TECNICI

Park for Fun, Pasqualino Gourmet, Bass Culture, D-Max, Fono ViPi, AbilFesta, Campanella

Ascensori, Ubuntu, Melograno, Vivaticket, Officina Chiodo Fisso, Lavori dal Basso, Progetto store

SPONSOR TECNICI

Altevie, Pastificio Ristorin, Acqua Orsini, Ghiotti Sapori