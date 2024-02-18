rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Martina Franca: oggi Giocagin Palasport

18 Febbraio 2024

Di seguito il comunicato:

Domenica 18 febbraio 2024, a partire dalle ore 10, si terrà presso il Palazzetto dello Sport “K. Wojtyla” a Martina Franca il Giocagin, la storica manifestazione più ritmata e colorata dell’Uisp, patrocinata dal Comune di Martina Franca, che unisce tutti i praticanti di ginnastica, danza, arti marziali, calcio uniti dal motto “Attività sostenibili”. L’evento si terrà in contemporanea in 36 città italiane dal Trentino alla Sicilia, passando per la Puglia e quindi per Martina Franca.

 

“Con il giocagin si aprono le attività 2024 dell’Uisp Valle d’Itria – dichiara la Presidente Annelise Kooreman -. Al centro dell’evento la promozione del diritto al gioco per tutte e per tutti, attraverso esibizioni di diverse discipline: ginnastica libera e artistica, ritmica, danza e pattinaggio, fitness e discipline orientali le attività previste nelle esibizioni aperte a tutti con l’obiettivo di sensibilizzare al movimento le socie e i soci di tutte le età”.

 

Divertimento, sport e inclusion saranno gli ingredienti che caratterizzeranno questa edizione della manifestazione Uisp  senza dimenticare il “cuore pulsante” di Giocagin: la solidarietà verso i bambini attraverso dei contributi volontari di solidarietà destinati alla organizzazione di volontariato 4INZU.

 

 

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

Screenshot 20260501 010449

Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione