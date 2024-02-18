Di seguito il comunicato:

Domenica 18 febbraio 2024, a partire dalle ore 10, si terrà presso il Palazzetto dello Sport “K. Wojtyla” a Martina Franca il Giocagin, la storica manifestazione più ritmata e colorata dell’Uisp, patrocinata dal Comune di Martina Franca, che unisce tutti i praticanti di ginnastica, danza, arti marziali, calcio uniti dal motto “Attività sostenibili”. L’evento si terrà in contemporanea in 36 città italiane dal Trentino alla Sicilia, passando per la Puglia e quindi per Martina Franca.

“Con il giocagin si aprono le attività 2024 dell’Uisp Valle d’Itria – dichiara la Presidente Annelise Kooreman -. Al centro dell’evento la promozione del diritto al gioco per tutte e per tutti, attraverso esibizioni di diverse discipline: ginnastica libera e artistica, ritmica, danza e pattinaggio, fitness e discipline orientali le attività previste nelle esibizioni aperte a tutti con l’obiettivo di sensibilizzare al movimento le socie e i soci di tutte le età”.

Divertimento, sport e inclusion saranno gli ingredienti che caratterizzeranno questa edizione della manifestazione Uisp senza dimenticare il “cuore pulsante” di Giocagin: la solidarietà verso i bambini attraverso dei contributi volontari di solidarietà destinati alla organizzazione di volontariato 4INZU.