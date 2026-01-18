Seconda partita in quattro giorni a San Siro per il Lecce. Dopo avere messo in difficoltà, pur perdendo, l’Inter, oggi la squadra di Di Francesco ci riprova con il Milan. Inizio ore 20,45.

In serie B si giocano oggi due posticipi: Pescara-Modena alle 15 e Palermo-Spezia alle 17,15. Classifica attuale (ultime posizioni): Spezia 17 punti (19 partite giocate); Bari 17 punti (20 partite giocate); Pescara 14 punti (19 partite giocate). Ovvero il Bari, già penultimo, oggi rischia di esserlo da solo o addirittura diventare ultimo in classifica.

Serie C girone C: grande attesa a Foggia, ospite (ore 20,30) il Giugliano. Allo “Zaccheria” attesi diecimila spettatori per i nuovi proprietari, Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto. Torna un Casillo a guidare la società rossonera: il figlio di Pasquale che fece grandi i satanelli, fino a sfiorare l’Europa. Fra le altre partite in programma oggi Siracusa-Audace Cerignola alle 14,30 e Monopoli-Catania alle 20,30.

Serie D girone H: Afragolese-Nola, Gravina in Puglia-Nardò, Real Normanna-Acerrana (ore 14,30); Barletta-Sarnese, Città di Fasano-Heraclea, Ferrandina-Francavilla in Sinni, Manfredonia-Pompei (ore 15); Martina-Virtus Francavilla Fontana (ore 15,30); Paganese-Fidelis Andria (ore 16).

Eccellenza pugliese: Atletico Racale-Foggia Incedit, Brindisi-Atletico Acquaviva, Gallipoli-Canosa, Novoli-Soccer Massafra, Nuova Spinazzola-Toma Maglie, Taranto-Galatina, Taurisano-Bisceglie, Unione calcio-Brilla Campi (ore 15); Virtus Mola-Ugento (ore 17); Polimnia-Bitonto (ore 20).