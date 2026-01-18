Di Nino Sangerardi:

Pochi giorni fa sono pervenute, in Terza Commissione Ambiente e Energia della Regione Basilicata, due istanze di permesso per ricerca idrocarburi presentati dalla società multinazionale Delta Energy : una denominata Il Perito, ricadente nei territori dei Comuni di Montescaglioso e Pomarico per un’area complessiva di 78 Kmq e l’altra denominata La Capriola facente parte dei territori dei Comuni di Bernalda, Montalbano Jonico, Scanzano, Pisticci e Pomarico per un’area complessiva di 188 Kmq.

Le due richieste, già presentate nell’anno 2012, avevano subito un consistente ridimensionamento delle aree idonee per la ricerca, per effetto del Pitesai (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee), cosicché l’area idonea riguardante Il Perito passava dagli originari 78 mq a circa 25 kmq e La Capriola da 188 Kmq a circa 86 Kmq.

L’annullamento del Pitesai per effetto della sentenza del TAR Lazio del 2024 ha fortemente inciso su queste due procedure, tanto che la Delta Energy, oltre a riprendere entrambe le istanze, ha chiesto espressamente di procedere sull’intera area originaria di 188 Kmq del permesso La Capriola ignorando quelle che erano le aree ritenute non idonee dal Pitesai (in zone del territorio soggette a rischi idrogeologici).

“Una decisione– affermano le consigliere regionali Alessia Araneo e Verri del Movimento Cinque Stelle– che lascia perplessi e che apre a scenari preoccupanti per il futuro poiché, in assenza di un piano paesaggistico regionale, la recente sentenza del TAR Lazio potrà essere utilizzata come un grimaldello dalle multinazionali del gas e del petrolio per rimettere in discussione, in modo automatico e acritico, l’impianto conoscitivo e scientifico che ha sorretto il Piano per la transizione energetica e per riproporre gli originari permessi di ricerca in aree non ritenute idonee o a forte rischio impattante. Non dimentichiamo che il PiTESAI è stato il risultato di un lavoro complesso, fondato su studi, valutazioni ambientali e analisi territoriali condotte da esperti e studiosi, finalizzate a individuare limiti, criticità e incompatibilità delle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi. Svuotare di significato quel patrimonio di conoscenze equivarrebbe a ignorare deliberatamente il principio di precauzione e a ridurre la pianificazione energetica a una sommatoria di atti autorizzativi, privi di una visione strategica complessiva”.

A giudizio delle due Consigliere Regionali “La Basilicata ha già dato moltissimo, forse troppo, in termini di estrazioni petrolifere e di gas. È una regione che ha contribuito in modo sproporzionato al fabbisogno energetico nazionale, senza che ciò si sia tradotto in benefici strutturali per i territori interessati. Le promesse di sviluppo, occupazione e crescita diffusa si sono nel tempo rivelate fragili, parziali o del tutto disattese, mentre restano evidenti le pressioni ambientali, paesaggistiche e sociali che questo modello ha prodotto. Riproporre oggi nuove concessioni o nuovi permessi di ricerca appare ancora più anacronistico se collocato nel contesto storico attuale, segnato dalla necessità di accelerare la decarbonizzazione, ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e orientare le politiche pubbliche verso la transizione energetica e la sostenibilità. Continuare a investire su un paradigma estrattivo significa insistere su un modello di sviluppo che guarda al passato e che non risponde alle sfide ambientali, climatiche ed economiche del presente. Per queste ragioni, il voto in Terza Commissione a nuove istanze di ricerca, a maggior ragione su aree non ritenute idonee dal Pitesai, a differenza di quello della maggioranza, è stato fermamente contrario. Riteniamo inaccettabile che la Basilicata venga nuovamente considerata come un territorio disponibile per attività di ricerca di idrocarburi, senza una valutazione politica complessiva e senza un serio bilancio delle conseguenze prodotte negli anni. Il territorio lucano non può essere trattato come una riserva da sfruttare, ma deve essere tutelato e valorizzato attraverso scelte coerenti con un’idea diversa di sviluppo, fondata sulla salvaguardia dell’ambiente, sulla salute delle comunità e su un futuro energetico realmente sostenibile”.