Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 18 gennaio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 183
Provincia di Bat: 44
Provincia di Brindisi: 69
Provincia di Foggia: 67
Provincia di Lecce: 133
Provincia di Taranto: 83
Residenti fuori regione: 5
Provincia in definizione: -1
16.722
Persone attualmente positive
240
Persone ricoverate in area non critica
12
Persone in terapia intensiva
1.590.227
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 517.281
Provincia di Bat: 135.459
Provincia di Brindisi: 154.722
Provincia di Foggia: 225.070
Provincia di Lecce: 343.835
Provincia di Taranto: 217.685
Residenti fuori regione: 17.043
Provincia in definizione: 5.362