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4 Maggio 2026
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Puglia: 1616457 positivi a test corona virus, incremento di 583 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

18 Gennaio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 18 gennaio 2023

583

Nuovi casi

7.206

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 183
Provincia di Bat: 44
Provincia di Brindisi: 69
Provincia di Foggia: 67
Provincia di Lecce: 133
Provincia di Taranto: 83
Residenti fuori regione: 5
Provincia in definizione: -1
16.722

Persone attualmente positive

240

Persone ricoverate in area non critica

12

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.616.457

Casi totali

13.614.618

Test eseguiti

1.590.227

Persone guarite

9.508

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 517.281
Provincia di Bat: 135.459
Provincia di Brindisi: 154.722
Provincia di Foggia: 225.070
Provincia di Lecce: 343.835
Provincia di Taranto: 217.685
Residenti fuori regione: 17.043
Provincia in definizione: 5.362

 

 

 

 

 

 

 


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