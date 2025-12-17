Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:

Con più di 20 assunzioni e di 80 utenti certificati il progetto Giardini Digitali completa il suo percorso e, attraverso il suo evento finale, comunica la capacità di dare forma al lavoro svolto e di trasformarlo in un trampolino verso ciò che viene dopo. “Next Step: Costruire Futuro nel Digitale” è la cerimonia di consegna degli attestati e delle certificazioni di competenze del progetto “Giardini Digitali: dove si coltivano talenti e si raccolgono frutti” (PRO-2023-00056). L’evento si terrà mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 10:30 nel Digital Hub CIOFS/FP – Puglia ETS, Via Umbria 162 – Taranto e testimonia quanto le competenze digitali siano una risorsa reale per l’occupabilità, un linguaggio per orientarsi nel presente e una chiave per aprire nuove strade.

“Next Step” è un’occasione di incontro e riflessione, su ciò che è stato fatto e sulle opportunità che si aprono per gli uomini e le donne disoccupati o inoccupati.

La mattinata è costruita attorno a un’idea chiave: innovazione e persona devono restare insieme. Sempre.

Gli ospiti d’eccellenza, che verteranno le loro relazioni su digitale, umanità, futuro del lavoro e prospettive complementari e profondamente attuali.

Veronica Carlino, imprenditrice visionaria e CEO del Check Up Center di Lecce, porterà una riflessione sul valore dell’innovazione quando resta ancorata alla dimensione umana, unendo tecnologia e organizzazione all’attenzione verso le persone, alla cura, alla responsabilità e alla sostenibilità.

Massimo Chiriatti, in collegamento online, incentrerà il suo intervento sull’ Intelligenza Artificiale, evidenziandone punti di forza – una grande opportunità quando viene compresa come estensione delle capacità umane di pensare e agire – debolezze – se concepita come sostituzione della responsabilità, dello studio, dell’arbitrio. Una prospettiva che porta l’attenzione su competenze, metodo, pensiero critico e consapevolezza.

All’evento parteciperà anche Salvatore Toma, Presidente di Confindustria Taranto, che ha concesso il patrocinio al progetto, a testimonianza del valore che il mondo produttivo attribuisce alla formazione digitale e ai percorsi che mettono in relazione competenze, orientamento e lavoro. Le competenze digitali non sono “accessorie”, ma sempre più richieste e determinanti, sia nel lavoro dipendente sia nell’autoimpiego, sia nei contesti locali sia nelle opportunità da remoto.

Durante la mattinata sarà dedicato spazio anche ai partner del progetto: Visionari APS – ETS e SurfHERS APS. Il loro contributo si concentrerà sul valore della formazione digitale in contesti che intercettano persone con necessità di reskilling (riqualificazione), spesso in fasi delicate cambiamento o ricerca di nuove prospettive professionali. In questo quadro, Giardini Digitali diventa un modello di intervento che unisce: competenze concrete, accompagnamento, visione sociale, empowerment, comunità educante.

Nel corso della mattinata saranno consegnati gli attestati di partecipazione. Il momento della consegna non è solo una formalità; è un segno tangibile che sancisce la fine di un percorso e la sua trasformazione in qualcosa di spendibile, riconosciuto, valorizzabile grazie alla certificazione del CIOFS/FP-Puglia ETS valida su tutto il territorio nazionale. Ogni attestato racconta una storia: ore di formazione, esercitazioni, incontri, progressi, dubbi, ripartenze. Racconta soprattutto la scelta – spesso coraggiosa – di investire su di sé per entrare o rientrare nel mondo del lavoro con strumenti più forti. È qui che il titolo dell’evento prende senso: “Next Step” è proprio questo. Il prossimo passo. Giardini Digitali completa il suo percorso lasciando in eredità competenze, fiducia, visione e una comunità che ha imparato a crescere insieme.