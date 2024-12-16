Di Franco Presicci:

Una volta il tram sferragliava anche nella mia città, Taranto: da Solito alla

stazione, passando sui due ponti, di pietra e di ferro. I ragazzini viaggiavano gratis,

sul predellino, fino a quando il controllore non li sorprendeva, costringendoli a

scendere in corsa. Il binario era unico, con quello di scambio in via Di Palma, di

fronte al Teatro Odeon, dove chi veniva da un capolinea aspettava l’altro, per

proseguire. Di fronte all’arsenale, girava a destra, percorreva via Leonida, svoltava a

sinistra, raggiungeva piazza Ramellini, continuava su via Cesare Battista fin quasi

allo Stadio Corvisea. Il birichino prendeva al volo anche la carrozza e si

accovacciava su un appoggio nella parte posteriore; il solito giocherellone urlava un

segnale e il clandestino si beccava un paio di frustrate prima di abbandonare la

postazione. Ma questa è un’altra storia.

Quando giunsi a Milano non sapevo niente della città. La stazione Centrale mi

sembrò il ventre di una balena d’acciaio e rimasi esterrefatto, sperduto, timoroso,

abituato a frequentare lo scalo di Taranto per andare a Martina Franca, dove la

locomotiva a vapore cambiava binario per collocarsi sulla piattaforma girevole che

le faceva cambiare senso di marcia. Tutta lì la mia esperienza ferroviaria.

Nel capoluogo lombardo i tram erano tanti, mentre lla Bimare erano scomparsi da

tempo. Quassù ci fu un periodo in cui si discuteva sull’utilità di questo mezzo di

trasporto. Scrivevo sullo storico quotidiano “L’Italia” e una sera Graziano Motta, un

pilastro del giornale, mi mandò a seguire un dibattito tra l’assessore Crespi e i

cittadini: uno di quelli che hanno il peperoncino piccante, come l’”habanero”, sulla

lingua, sosteneva che era necessario smantellare i binari, perché secondo lui

ostacolavano la circolazione e i mezzi che vi scivolavano erano brutti a vedersi. Non

c’era verso di accorciare la sua tiritera, fino a quando si sentì una voce tonante venire

dalle ultime file: “Dobbiamo ascoltare la sua filastrocca o lasciare che anche

l’assessore esprima le sue idee?”. Ma anche questa è un’altra storia.

I tram sono ancora lì che percorrono le vie della città, incrociandosi, affiancandosi,

sostando uno accanto all’altro, tagliando quando possono il traffico, facendo bella

mostra di sé, nuovi e vecchi imbellettati come donne anziane che curano ancora la

loro bellezza.

Se sono a piedi, io li fotografo con il telefonino agli incroci, alle fermate, durante il

tragitto: i tram sono belli, dentro e fuori, soprattutto quelli che sembrano appartenere

ad altri tempi. Se dovessi contare le ore passate sui tram, seduto o aggrappato alla

maniglia, il risultato sarebbe lungo e complicato. Ci salivo, in viale Fulvio Testi,

prima della Manifattura Tabacchi, per scendere in piazza Cavour, dove aveva sede il

mio giornale, “Il Giorno”, nel Palazzo dell’Informazione. A volte dava un colpo di

campanella, altre volte più d’uno, con rabbia, quando qualche automobilista faceva

una manovra azzardata o stentava a muoversi.

I miei viaggi in tram erano spesso divertenti. Ascoltavo le conversazioni e frenavo

spesso una risata quando sentivo le asinate; per esempio, il giorno in cui una persona

non tanto anziana, controfigura di Gèrard Depardieu, disse al vicino che se nel suo

giardino appassivano i fiori la colpa era tutta “della bomba tonica”. Una scena poco

spassosa fu quella di un vecchietto che voleva convincere il conducente… ad

iscriversi alla mafia e arzigogolava sulla formula. Ma la bellezza dell’andare in tram

non è quella di ascoltare i discorsi della gente, ma quella di vedere la città attraverso

i finestrini. Lo dica chi ritiene che questa città sia brutta, idea che spesso balla nel

capo di chi non la conosce. E’ brutta una giovane che non si trucca perchè vuole

mantenere genuina la propria bellezza? E’ brutta quell’altra che non eccede con il

rossetto per provare ad essere sensuale? Che non si pompa le labbra come uno

pneumatico? Dite, dite pure: la parola è lecita anche se il contenuto è sbagliato.

L’ho ammirata tante volte la Milano dei tram., e non soltanto quella. Via Manzoni,

per esempio, piazza Cordusio, via Torino, piazza della Repubblica, con le sue quattro

braccia: Vittorio Veneto, via Montesanto, via Vittor Pisani, via Turati. Sul tram si

raccolgono tante storie, come quella del veicolo che a Baggio si rifiutava di avviarsi

nonostante i tentativi del conducente, perché aspettava el pret de Ratanà, che stava

arrivando “lento pede” e si mosse soltanto quando il reverendo salì e si mise

comodo. Sono tanti i motivi per cui amo i tram. Li amo anche perché fanno godere

un tessuto urbano che non ha niente da invidiare ad altre città più elogiate. Per non

dire del tram belvedere, dove puoi cenare, bere un goccio di vino, conversare e

sbirciare la città di notte: il tram atmosfera.

Ed eccomi intraprendere un delizioso viaggio scorrendo le pagine di “Milano in

tram, alla scoperta della città”, della Celip di Nicola Partipilo, barese doc. Si inizia

da una veduta notturna di viale Regina Giovanna all’incrocio con corso Buenos

Ayres, luogo sacro per l’editore, perché lì, a due passi, aveva la sua famosa libreria,

che suscita ancora oggi nostalgia negli ex avventori che passano per viale Tunisia.

Un libro delizioso, in cui ogni pagina ha il suo tram: largo Cairoli nei pressi del

Castello Sforzesco, fra un’esplosione di colori e palloni di verde: cespugli come

cupole di cattedrali; e poi a un tiro di fionda dal Duomo, superbo con i suoi ricami

architettonici e il sagrato pieno di turisti; un altro ancora mentre sfiora l’Arco di

Porta Ticinese…

Tanti di questi tratti affascinanti di Milano li offre Marco Partipilo, che come

fotografo ha l’occhio magico, e si diverte, passione a parte, a riprendere “gioielli”

all’altezza dei bastioni di Porta Venezia, dove qualche secolo addietro c’era il

parcheggio delle carrozze. Numerose carroze.

E’ bravissimo, Marco, ha talento, sensibilità, sa cogliere l’attimo fuggente. Si fa

pellegrino di Milano e ovunque scopra un tesoro punta l’obiettivo. Ed eccole in

questo stupendo volume le sue foto scattate a Porta Garibaldi con i grattacieli di Gae

Aulenti sullo sfondo.

Una passeggiata dai grattacieli al Castello Sforzesco la compie anche Roberta

Cordani, mostrando a forestieri e meneghini angoli nascosti di Milano che i più, per

pigrizia o indifferenza, non vedono. Roberta ha occhi di lince e una cultura

doviziosa, per cui sa dove andare a cercare. Le sue foto incantano e i suoi testi

seducono anche per i dettagli. Ama sorprendere le pedalate sulle piste ciclabili con

tetti vegetali, gli archi, i monumenti, i giardini, i laghetti. Oltre ai tram, che

scampanellano ad ogni imprevisto, i palloncini policromi che danzano tenuti dal filo

del venditore. Subito dopo alberi di gelsi a baldacchino. Roberta Cordani va dove la

portano i suoi sentimenti e le sue conoscenze: una miriade. Altri cacciatori

d’immagini fanno di questo volume un tesoro.

Roberta Cordani e Marco Partipilo si ritrovano di fronte alla stazione Cadorna e

colgono la scultura “Ago, filo e nodo”, oggetto di qualche critica. Quante cose si

possono ammirare dopo essere scesi dal predellino o passando in tram. E questo

libro eccezionale, arioso, ricco di prospettive, è una ribalta di teatro. Tanti tram

hanno le fiancate colorate: “murales” come sulle facciate di certe case. Il libro

sprigiona gioia. Dev’essere stato gioioso anche per chi lo ha concepito e realizzato.

Nella prima pagina uno scritto esemplare di Ferruccio De Bortoli, intitolato “Milano

sound”. Nella seconda, uno di Giulia Ghezzi, presidente dell’Atm. Seguono

riflessioni della stessa Cordani, Pietro Ichino, Giovanna Mori, Rosa Teruzzi… Titolo

“Milano in tram, alla scoperta della città”. La parola viene data anche a due tranvieri.

Sono loro che guidano le vetture, ci sia o no la “scighera” (la nebbia), o splenda il

sole, venga giù la pioggia, fiocchi la neve, il freddo penetri nelle ossa. E quando si

snodano i cortei di protesta, che tappano la circolazione fino a quando non si

raggrumano in piazza Duomo fra urli di protesta e spintoni. Se non peggio. Per i

tranvieri quelli sono momenti delicati e sicuramente qualcuno di loro sogna di essere

mandato alla guida dei treni del metr, che sfrecciano nella città sommersa con o

senza conducente.

Per me il tram è una platea che consente di godere,lo spettacolo di questa grande,

bella città, che è Milano. Soprattutto oggi, con i giardini pensili, i grattacieli con la

parte superiore a punta come la bocca del pesce-spada, Affascina anche l’interno dei

depositi, con tutti quei binari che s’intersecano per far posto ad ogni tram a riposo.

Come sarebbe Milano senza tram? Non me lo immagino., Ho sempre viaggiato in

tram. Ricordo l’1”, quando aveva il capolinea in viale Lunigiana; il “2”, quando

aveva la fermata in viale Fulvio Testi all’incrocio con la via che porta alla Bicocca; il

“5”, che mi portava in viale Tunisia alla libreria di Nicola Partipilo. A proposito,

glielo hanno dato l’Ambrogino d’oro per i meriti acquisiti come editore di

straordinari volumi su Milano, la città con il cuore in mano? Lui ha il cuore d’oro,

oltre all’intelligenza, la sensibilità, l’amore per la città del Porta, che conosce come

pochi. Conosce anche il dialetto, ma non lo usa per pudore, e anche per non

confondersi con quei pugliesi che vogliono farsi passare per meneghini.