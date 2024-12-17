Di seguito il comunicato:

È uscita la nuova edizione 2025 di Cantine d’Italia, la Guida per l’Enoturista a cura di Go Wine.

L’evento di presentazione e premiazione si è tenuto martedì 3 dicembre a Milano presso l’Hotel Melià.

Cantine d’Italia 2025 si presenta con 874 cantine complessivamente selezionate, 268 “Impronte d’eccellenza” per l’Enoturismo, oltre 4.980 vini segnalati, circa 1.600 indirizzi utili per mangiare e dormire.

Si rinvia la presentazione generale della Guida ad altro comunicato che alleghiamo a parte ,

Ecco qui alcuni dati che riguardano la presenza della Puglia in Guida.

La Puglia si distingue con 28 cantine recensite, in crescita rispetto all’edizione 2022. Di queste 6 ottengono il riconoscimento dell’Impronta Go Wine; spicca la cantina Conti Zecca di Leverano che ottiene il riconoscimento per il primo anno. Esse sono:

Conti Zecca – Leverano (Le)

D’Araprì – San Severo (Fg)

Felline – Manduria (Ta)

Leone De Castris – Salice Salentino (Le)

Longo Alberto – Lucera (Fg)

Rivera – Andria (Ba)

In particolare la cantina Leone de Castris conferma le Due Impronte.

Il Premio “Enocultura”, uno degli 8 Premi Speciali della Guida, va alla cantina Produttori di Manduria per il Museo della Civiltà del Vino Primitivo. Il premio intende valorizzare l’importante iniziativa culturale svolta dalla cantina, per comunicare storia e cultura del vino, a fianco dell’attività produttiva. Un Museo visitabile, nello stesso edificio che ospita la cantina e che accresce la dimensione sociale della Produttori di Manduria, secondo la mission di un’attività di cooperazione. Un Museo che sviluppa anche una vocazione all’accoglienza nel segno dell’enoturismo.

Il Premio è stato ritirato a Milano personalmente da Anna Gennari, pr della cantina.

Alleghiamo per completezza l’elenco completo di tutte le cantine della regione che sono recensite nel volume:

Apollonio

Attanasio Giuseppe

Bonsegna Alessandro

Botromagno

Cantele

Castel di Salve

Conti Zecca

D’Araprì

D’Alfonso del Sordo

Domus Hortae

Fatalone

Felline

Feudi di Guagnano

I Pastini

Leone De Castris

Longo Alberto

Masseria L’Astore

Menhir Salento (new entry)

Pietraventosa

Polvanera

Produttori di Manduria

Claudio Quarta Moros

Re Dauno

Rivera

Cosimo Taurino

Tenuta Viglione (new entry)

Torrevento

Vetrere

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La Guida Cantine d’Italia 2025 è edita dall’associazione Go Wine e nasce da un’idea di Massimo Corrado che ne cura il coordinamento e la direzione editoriale. Conferma l’impegno dell’associazione volto ad affermare, anche attraverso la Guida, i principi ispiratori dell’attività associativa. La redazione Go Wine cura la redazione di tutto il volume e del repertorio delle cantine selezionate, con i contributi e le segnalazioni di giornalisti e delegati e soci Go Wine in Italia.

Le 874 cantine presenti nel volume sono state scelte in base all’esperienza diretta.

Per ogni cantina una pagina ricca di notizie: dall’anagrafica aziendale ai dati sulla produzione, ai referenti interni da contattare; dai giorni e gli orari di visita alle informazioni stradali; novità di questa edizione l’indicazione del costo della visita in cantina (là ove segnalato dalle cantine medesime), indicando la cifra per un’esperienza base e la cifra per un’esperienza più completa. La parte più importante è legata al racconto delle suggestioni che la cantina e il suo contesto offrono al visitatore, oltre ad una serie di utili appunti sui vini aziendali con indicazione del vino top e degli altri vini da conoscere.

Ogni cantina è presentata attraverso una valutazione in stelle (su scala 5), suddivisa nei tre aspetti che sono ritenuti rilevanti dalla Guida: il sito, l’accoglienza e i vini.

Resto confermato lo spirito dell’opera: spingere l’appassionato a viaggiare per conoscere il fascino del territorio del vino italiano attraverso il racconto di molti suoi interpreti d’elezione.