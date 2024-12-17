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Bari: “Illuminiamo le note”, oggi conclusione Inclusione degli studenti ciechi e ipovedenti

17 Dicembre 2024
illuminiamo le note

Di seguito il comunicato:

Si chiuderà martedì 17 dicembre, con una cerimonia che si terrà dalle 10.30 alle 12.30 nell’Auditorium “Nino Rota” del Conservatorio di Bari e che vedrà protagonisti gli studenti e le studentesse che vi hanno partecipato, il progetto “Illuminiamo le note” che promuove l’inclusione degli studenti ciechi e ipovedenti. Un progetto nato da una rete composta dall’Assessorato all’Istruzione della Regione Puglia, dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale e dall’IRIFOR – Istituto per la Riabilitazione, la Formazione e la Ricerca pugliesi, insieme con i cinque Conservatori della Puglia: Conservatorio di Lecce Tito Schipa, Conservatorio di Taranto Giovanni Paisiello, Conservatorio di Bari Niccolò Piccinni, Conservatorio di Monopoli Nino Rota e Conservatorio di Foggia Umberto Giordano.

All’evento parteciperanno l’assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo, il garante regionale dei diritti delle persone con disabilità Antonio Giampietro, la dirigente della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia Raffaella Lamacchia, il direttore del Conservatorio di musica “Niccolò Piccinni” Corrado Roselli, la funzionaria della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia Agata Rodi, il presidente regionale dell’UICI PUGLIA Paolo Lacorte, il componente della cabina di regia del progetto Franco Giangualano e Franco De Feo docente formatore del progetto,

Nel corso della mattinata saranno consegnati gli attestati di partecipazione, agli studenti e alle studentesse che hanno preso parte al progetto “Illuminiamo le note”. Ci saranno anche momenti musicali a cura dei Conservatori pugliesi che hanno aderito al progetto.

Sarà inoltre l’occasione per concludere un percorso progettuale innovativo, che tanto interesse ha suscitato a livello nazionale, per l’inclusione degli studenti con disabilità visiva nei Conservatori, e per avviare un confronto nell’auspicio di porre le basi per nuovi progetti da condividere in futuro.

Illuminiamo le note” è servito a concretizzare l’autodeterminazione degli studenti ciechi e ha reso l’istruzione musicale più inclusiva permettendo loro di realizzare liberamente le proprie ambizioni nel campo della musica. “Illuminiamo le note” è un percorso che ha reso i Conservatori pugliesi spazi di uguaglianza, dimostrando che la musica è un linguaggio universale, capace di abbattere le barriere e abbracciare tutte e tutti.

Tutte le informazioni sul sito web dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Puglia: www.uicpuglia.it (sezione “Progetto Illuminiamo le Note”).


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