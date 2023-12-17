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5 Maggio 2026
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17 Dicembre 2023
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Si gioca alle 20 per la dodicesima giornata del campionato di pallacanestro maschile di serie A. L’Happy Casa Brindisi, a quota 4 punti in classifica, prova a dare continuità ai risultati dopo il successo nei confronti di Varese e per tentare di allontanarsi dal fondo della graduatoria.

Calcio serie C girone C: tra le partite odierne (ore 18,30) Avellino-Taranto, Monopoli-Crotone e (ore 20,45) Brindisi-Az Picerno.

Serie D girone H: fra le gare in programma oggi (ore 14,30) Casarano-Manfredonia; (ore 15) Città di Fasano-Barletta, Fidelis Andria-Rotonda, Team Altamura-Bitonto; (ore 15,30) Martina-Matera.

 

 

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