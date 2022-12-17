Di seguito il comunicato:

Un’apertura straordinaria e prenatalizia per “I balocchi”, la mostra del giocattolo storico che ha

portato in tutto il mondo i capolavori della collezione Marzadori.

Oltre i consueti orari di visita (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18), sarà

possibile scoprire i piccoli tesori in esposizione al primo piano della biblioteca comunale “Pietro

Acclavio” anche sabato 17 e domenica 18 dicembre, dalle 9 alle 13.

Promossa dal consiglio regionale della Puglia, con il sostegno dell’amministrazione comunale

di Taranto e il patrocinio della Regione Emilia Romagna, l’esposizione sarà visitabile fino al 5

gennaio 2023, con ingresso libero.

La mostra, a cura di Luigi Orione Amato e Raffaela Zizzari, ha come protagonista la preziosa

collezione Marzadori, già esposta al Moma di New York, alla Triennale di Milano e alla

biblioteca Salaborsa di Bologna: un ideale viaggio attraverso 100 anni di arredi, complementi

per l’infanzia e giocattoli di legno, una raccolta di pezzi unici che è iniziata circa 30 anni fa, con la

nascita della prima figlia del collezionista Maurizio Marzadori.

Contestualmente alla mostra, continua l’attività laboratoriale di lettura e pratiche artistiche dedicata

a bambine e bambini dai 5 ai 9 anni. Al primo appuntamento, tenuto nei giorni scorsi, ne

seguiranno altri tre, uno per ogni settimana di esposizione: il 23 dicembre toccherà a “L’atelier del

riciclo”, il 30 a “Linee, forme e colori” e il 5 ad “Arte in miniatura”. Per partecipare, basterà inviare

un’e-mail a ibalocchitaranto@gmail.com.

La mostra “I balocchi” è prodotta dalla società Orione, in collaborazione con “Poli bibliomuseali di Puglia”, “Teatro Pubblico Pugliese” e i partner tecnici Provinciali e Isola di Mezzo.