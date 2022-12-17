Di seguito il comunicato:
Un’apertura straordinaria e prenatalizia per “I balocchi”, la mostra del giocattolo storico che ha
portato in tutto il mondo i capolavori della collezione Marzadori.
Oltre i consueti orari di visita (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18), sarà
possibile scoprire i piccoli tesori in esposizione al primo piano della biblioteca comunale “Pietro
Acclavio” anche sabato 17 e domenica 18 dicembre, dalle 9 alle 13.
Promossa dal consiglio regionale della Puglia, con il sostegno dell’amministrazione comunale
di Taranto e il patrocinio della Regione Emilia Romagna, l’esposizione sarà visitabile fino al 5
gennaio 2023, con ingresso libero.
La mostra, a cura di Luigi Orione Amato e Raffaela Zizzari, ha come protagonista la preziosa
collezione Marzadori, già esposta al Moma di New York, alla Triennale di Milano e alla
biblioteca Salaborsa di Bologna: un ideale viaggio attraverso 100 anni di arredi, complementi
per l’infanzia e giocattoli di legno, una raccolta di pezzi unici che è iniziata circa 30 anni fa, con la
nascita della prima figlia del collezionista Maurizio Marzadori.
Contestualmente alla mostra, continua l’attività laboratoriale di lettura e pratiche artistiche dedicata
a bambine e bambini dai 5 ai 9 anni. Al primo appuntamento, tenuto nei giorni scorsi, ne
seguiranno altri tre, uno per ogni settimana di esposizione: il 23 dicembre toccherà a “L’atelier del
riciclo”, il 30 a “Linee, forme e colori” e il 5 ad “Arte in miniatura”. Per partecipare, basterà inviare
un’e-mail a ibalocchitaranto@gmail.com.
La mostra “I balocchi” è prodotta dalla società Orione, in collaborazione con “Poli bibliomuseali di Puglia”, “Teatro Pubblico Pugliese” e i partner tecnici Provinciali e Isola di Mezzo.