Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba:



Ultimo appuntamento del 2021 per il My Live di Radio Norba. Domani, venerdì 17 dicembre, sul palcoscenico del The Heart di Conversano saliranno i Tiromancino, formazione romana con più di 30 anni di carriera alle spalle e ben 13 album in studio, l’ultimo pubblicato due mesi fa, “Ho cambiato tante case”, con 12 tracce inedite, fra cui “L’odore del mare”, in duetto con Carmen Consoli, in rotazione radiofonica da una settimana.

Una grande band, amatissima dal pubblico, guidata da Federico Zampaglione, regista e cantautore. Alan Palmieri, conduttore del nuovo programma di Radio Norba, avrà tanti spunti per la chiacchierata con il poliedrico artista romano, a partire dal videoclip di “Domenica”, il singolo che ha anticipato la pubblicazione del nuovo disco, di cui Federico ha curato la regia e che vede protagonisti il padre, la moglie, e poi grandi amici come gli attori Carlo Verdone e Claudia Gerini e il cantante romano Gianni Bismark. Di cinema si parlerà tanto, ad esempio della sua passione per i film horror, ma anche di quella per le canzoni di Natale in versione blues. Naturalmente si parlerà anche della vita privata dell’artista, delle sue idee su argomenti di grande attualità e poi del disco e del tour teatrale che nel 2022 riporterà i Tiromancino a suonare live nelle principale città italiane dopo una pausa di oltre 2 anni dal lungo tour sold out che aveva accompagnato l’uscita della raccolta “Fino a qui”. Tra le date confermate ce ne ne sono diverse al sud: 31 marzo al Teatro Augusteo di Napoli, 1° aprile al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, 2 aprile al Teatro Rendano di Cosenza. Naturalmente non mancherà la musica dal vivo, elemento essenziale di My Live, così come le domande del pubblico, che può partecipare in studio, aggiudicandosi l’ingresso ascoltando la radio, il tutto nel pieno rispetto dei protocolli anti covid e di tutte le vigenti disposizioni. Il pubblico è parte integrante del format, potendo interagire in diretta con l’ospite protagonista della serata, così come potranno farlo anche tutti i fan collegati con Radio Norba attraverso le varie piattaforme digitali con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni attraverso l’hashtag ufficiale #RadioNorbaMyLive.

L’appuntamento è alle ore 21 in radio, in tv e su tutte le piattaforme digitali della radio del sud.

Radio Norba, la radio del sud, è la prima Superstation al Sud e nel 1° semestre 2021 si conferma leader assoluta in Home Area superando per ascolti anche tutte le reti nazionali. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio.

Anche Radio Norba Tv per il 2021 (gennaio-ottobre) si conferma in vetta alla classifica come prima Tv musicale in Home Area, conquistando i primi posti nel ranking nazionale. Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 19 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android.

Dal 31 maggio l’emittente ha una nuova sede, il “The Heart”, che si estende su una superficie di oltre 3mila mq e dispone tra l’altro di un contenitore per eventi live, digital rooms per la creazione di contenuti digitali e di 4 nuovi studi per le dirette.

La piattaforma Radio Norba si arricchisce di 4 nuove Radio Digitali: Radio Norba Italiana, Radio Norba Battiti, Radio Norba Joy e Radio Norba Amore. L’intera offerta editoriale è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter).