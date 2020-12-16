rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

Festival internazionale della chitarra “Città di Mottola”, da oggi Ventottesima edizione online

17 Dicembre 2020
Screenshot 20201217 053031

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Si parte dalle sponde del Lago Maggiore per arrivare in Puglia. Tre concerti, tutti fruibili gratuitamente e online, che il Festival Internazionale della Chitarra- Città di Mottola ha scelto di regalare al pubblico. Se le sale da concerto sono chiuse, la musica prova a resistere.

Ecco che, giovedì 17, la magia delle note invaderà le sale di Villa San Remigio (Verbania), un tempo salotto per personaggi come Herman Hesse e Gabriele D’Annunzio. Il giorno dopo tocca a Lecce, con un concerto realizzato nel cuore del Salento. Infine, il 21 a Bari, nell’auditorium La Vallisa. Luoghi e artisti in questo viaggio ideale di tre date, che sarà possibile seguire dal canale YouTube «Mottola Guitar Festival» o dalla pagina Facebook «Ed Online 28°Festival della Chitarra – Mottola 17-21 Dicembre 2020».

Le prime corde saranno pizzicate da un poker d’assi della chitarra. Quattro maestri italiani descritti così dal famoso compositore argentino Máximo Diego Pujol: «Eccellenti arrangiamenti e interpretazioni, uno spazio di assoluta libertà. Una musica che implica responsabilità e impegno». Primo appuntamento giovedì 17 dicembre alle ore 19 con le «Danze e colonne sonore» del quartetto Se.Go.Vi.O. formato da Salvatore Seminara alla chitarra, il flauto di Stefano Gori, la fisarmonica di Paolo Vignani e Gabriele Oglina al clarinetto. Un nome che unisce le iniziali dei componenti, richiamando la figura del chitarrista spagnolo Andrés Segovia.

Il tour del ritmo si sposterà poi verso un percorso dal Salento ai Balcani, toccando Turchia, Algeria e Spagna. Venerdì 18 alle ore 19 si partirà per un «Viaggio musicale fra i nodi del Mediterraneo» con Gassa D’Amante, duo composto da Claudio Prima e Morris Pellizzari. Organetto e chitarre si fondono alle voci che prendono il largo dalla porta d’Oriente italiana e raccontano storie di porti e confini. Due carriere che si intrecciano tra esperienze nella Notte della Taranta, produzioni discografiche, colonne sonore di film, festival internazionali, musica per il teatro.

Parole che si fanno suono ed evocano la canzone. «In un momento storico in cui tutto è ultra parcellizzato, abbiamo pensato ad un’operazione di interazione: una cosa che oggi è desueta, era all’ordine del giorno fino all’altro ieri». La calda voce dello storico leader degli Almamegretta, si mescola alle particolari sonorità popolari e nasce Raiz & Radicanto che saranno di scena lunedì 21 alle ore 19Accanto all’inconfondibile vocalità del cantante di origine napoletana, ci sarà la chitarra di Giuseppe De Trizio. Un mix di tradizione partenopea, ritmo nordafricano, atmosfere asiatiche e il fado portoghese con «Musica immaginaria mediterranea». Così un concerto diventa «il risultato di altri ascolti, visioni di film, contemplazione di opere di arte, oltre che del personale vissuto dei musicisti che lo propongono».

L’evento ha il patrocinio di Unione Europea, Regione Puglia, Comune di Mottola, Lions Club Massafra-Mottola Le Cripte, Pro Loco Mottola. Il Festival Internazionale della chitarra – Città di Mottola è l’unica realtà italiana che appartiene al circuito internazionale Eurostrings. Info: www.mottolafestival.com e info@mottolafestival.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

FB IMG 1778079600553

Morte di Evaristo Beccalossi, che giocò nel Barletta "Tanto caro alla nostra comunità"

Autobus Linea 16 Saturo

Taranto, verso la festa patronale: pullman di città, variazioni di percorsi San Cataldo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione