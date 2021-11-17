Di Francesco Santoro:

«Si chiude oggi con la mia lettera di dimissioni irrevocabili un importantissimo capitolo della mia vita personale e professionale». Così l’ex assessore regionale pugliese alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, che conferma le dimissioni dalla carica affidatagli poco più di un anno fa. L’epidemiologo ribadisce la scelta ufficializzata la scorsa settimana nonostante gli inviti a un ripensamento da parte del presidente Michele Emiliano.

«Nei lunghi terribili mesi delle passate ondate pandemiche, abbiamo lavorato duramente per mettere in sicurezza la regione e portare la Puglia ai vertici nazionali della campagna vaccinale contro il Coronavirus- prosegue Lopalco-. Nelle scorse settimane abbiamo messo a punto un progetto di riforma del sistema della prevenzione pronto ad essere varato insieme ad un piano globale di rimodulazione del governo della sanità pugliese».

Lo specialista rinuncia alla delega assessorile ma non dice addio alla politica. «Ho iniziato il mio impegno attivo nel mondo della politica con una forte convinzione: per far rinascere il Paese è fondamentale che questo spazio sia occupato da competenze e talenti. Continuerò pertanto a dar voce, sempre in maniera critica e sotto l’egida della scienza, alle migliaia di concittadini che mi hanno votato nel Consiglio regionale».