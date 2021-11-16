rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Bari: Giornata del neonato pretermine  Bambini prematuri, iniziative in tutto il mondo

17 Novembre 2021
Screenshot 20211117 055710

Di Anna Lodeserto:

Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata del Neonato Pretermine, evento riconosciuto dal Parlamento Europeo grazie all’impegno della European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) ed è stata istituita per richiamare l’attenzione sui temi riguardanti la prematurità.

La città metropolitana di Bari, su richiesta dell’Unità Operativa Complessa di Neonatologia (UOC) e Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico di Bari diretta dal prof. Nicola Laforgia, aderisce all’iniziativa ed illumina di viola (il colore associato ai nati prematuri) la Torre dell’Orologio del Palazzo istituzionale.

La Giornata mondiale della Prematurità ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle nascite premature, ossia prima della trentasettesima settimana di gestazione.

Nel mondo un bambino su dieci nasce prematuramente. In Italia, i neonati prematuri sono circa il 7% delle nascite complessive; la percentuale ha registrato un incremento durante la pandemia per i nati da mamme positive al Covid – 19.

La Giornata in questione è nata a Roma nel 2008, durante una riunione della European Foundation for the Care of Newborn Infants (Fondazione Europea per l’assistenza dei neonati).

La data è speciale perché durante la riunione, uno dei membri fondatori dell’associazione divenne padre di una bambina dopo aver perso tre figli nati prematuramente.

“Lavorare insieme: collaborare con le famiglie nella cura dei neonati piccoli e malati” è il motto scelto per il World Prematurity Day.

La Società Italiana di Neonatologia (SIN) ha scelto questo motto per richiamare, appunto, l’attenzione su due aspetti considerati fondamentali nella vita dei bambini nati prematuramente, ossia la collaborazione con le famiglie e la cura dei bambini.

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione