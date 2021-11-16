Di Anna Lodeserto:
Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata del Neonato Pretermine, evento riconosciuto dal Parlamento Europeo grazie all’impegno della European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) ed è stata istituita per richiamare l’attenzione sui temi riguardanti la prematurità.
La città metropolitana di Bari, su richiesta dell’Unità Operativa Complessa di Neonatologia (UOC) e Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico di Bari diretta dal prof. Nicola Laforgia, aderisce all’iniziativa ed illumina di viola (il colore associato ai nati prematuri) la Torre dell’Orologio del Palazzo istituzionale.
La Giornata mondiale della Prematurità ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle nascite premature, ossia prima della trentasettesima settimana di gestazione.
Nel mondo un bambino su dieci nasce prematuramente. In Italia, i neonati prematuri sono circa il 7% delle nascite complessive; la percentuale ha registrato un incremento durante la pandemia per i nati da mamme positive al Covid – 19.
La Giornata in questione è nata a Roma nel 2008, durante una riunione della European Foundation for the Care of Newborn Infants (Fondazione Europea per l’assistenza dei neonati).
La data è speciale perché durante la riunione, uno dei membri fondatori dell’associazione divenne padre di una bambina dopo aver perso tre figli nati prematuramente.
“Lavorare insieme: collaborare con le famiglie nella cura dei neonati piccoli e malati” è il motto scelto per il World Prematurity Day.
La Società Italiana di Neonatologia (SIN) ha scelto questo motto per richiamare, appunto, l’attenzione su due aspetti considerati fondamentali nella vita dei bambini nati prematuramente, ossia la collaborazione con le famiglie e la cura dei bambini.