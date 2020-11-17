Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 17 novembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 6.228 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.234 casi positivi: 495 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 124 nella provincia BAT, 182 in provincia di Foggia, 94 in provincia di Lecce, 245 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 36 decessi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 16 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 665.959 test.

9.052 sono i pazienti guariti.

26.607 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 36.716 così suddivisi:

14.336 nella Provincia di Bari;

4.063 nella Provincia di Bat;

2.491 nella Provincia di Brindisi;

8.649 nella Provincia di Foggia;

2.766 nella Provincia di Lecce;

4.143 nella Provincia di Taranto;

268 attribuiti a residenti fuori regione;

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 17.11.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/GLd5W