Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle coste adriatiche della Puglia centrale, con

quantitativi cumulati puntualmente moderati, che potranno assumere carattere di maggiore intensita’ e persistenza. Da isolate a sparse,

anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

Comunicazione del Comune di San Giovanni Rotondo (ore 14,30):

È appena pervenuta comunicazione, da parte degli uffici della Provincia di Foggia, che la Strada Provinciale 58 (San Giovanni Rotondo -Manfredonia) viene momentaneamente chiusa a causa di detriti e fango che hanno invaso la carreggiata.

Seguiranno aggiornamenti.