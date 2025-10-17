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Maltempo: fra le regioni oggi in allerta per temporali la Puglia, codice arancione per il Salento Protezione civile, previsioni meteo

17 Ottobre 2025
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Tra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati
generalmente moderati, fino a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali
grandinate e forti raffiche di vento.”Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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