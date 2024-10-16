Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Un focus sull’inclusione lavorativa, tra diritti e benessere sociale. Questo è il tema al centro dell’evento organizzato dal Festival Il Libro Possibile in collaborazione con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, in programma venerdì 18 ottobre alle ore 18.30 presso l’Auditorium dei Licei Cartesio di Triggiano (Bari).

Protagonista della lectio magistralis sarà Vladimir Luxuria, nota per il suo impegno nelle battaglie per i diritti sociali e contro le discriminazioni, che affronterà il tema del lavoro inclusivo in Italia.

“L’articolo 1 della nostra Costituzione dice che la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro – spiega l’ex deputata, che nel 2006 ha fatto parte della VII Commissione parlamentale su Cultura, Scienza e Istruzione – ma lo stesso articolo dice che la nostra è una Repubblica democratica. Ci chiediamo quanto sia democratico il lavoro in Italia”. Per rispondere a questa domanda, l’attivista transgender ci invita a considerare: “Se a pari lavoro uomini e donne guadagnano lo stesso, se i migranti lavorano in condizioni dignitose, se tutti i lavori hanno pari garanzie di sicurezza contro morti e infortuni, se il contratto lavorativo permette di formare famiglia e investire nel futuro, se non esistono discriminazioni in base all’orientamento sessuale e all’identità di genere”.

All’incontro parteciperanno Rosella Santoro, direttrice artistica del Libro Possibile, Giovanni Rosso, Consigliere e Componente del Comitato ESG BPPB, Rossella Dituri, Dirigente Comunicazione BPPB, Gianluca Vurchio, Sindaco di Cellamare, e Maria Morisco, dirigente scolastica dei Licei Cartesio.

L’evento – aperto alla cittadinanza – è in programma, quindi, venerdì 18 ottobre, alle ore 18.30, presso l’Auditorium dei Licei Cartesio (Via Don Vitangelo Dattoli, 1, Triggiano). Per informazioni, è possibile consultare il sito www.libropossibile.com.