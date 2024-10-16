rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Oggi pasta day: spaghetti all’assassina tra i dieci piatti regionali più amati Bonusfinder

17 Ottobre 2024
noinotizie

Di seguito il comunicato:

Con oltre 36 milioni di risultati dell’hashtag su Instagram, la pasta è uno dei piatti più amati al mondo, celebrata anche con due giornate dedicate ogni anno. In vista del National Pasta Day del 17 ottobre, BonusFinder Italia ha approfondito il tema per scoprire quale piatto di pasta regionale sia il più amato dagli italiani.

Per far ciò abbiamo analizzato i migliori piatti di pasta regionali italiani, guardando al numero di hashtag su Instagram e al volume di ricerche su Google per determinare i più popolari con un punteggio da 1 a 10.

I piatti di pasta regionali entrati nella top 10

Pos.

Regione

Piatto

Hashtag

Numero di Hashtag su Instagram

Volume di ricerca su Google

Punteggio Finale

1

Lazio

Carbonara

carbonara

1,984,143

115,000

9.52

2

Sicilia

Pasta alla Norma

pastaallanorma

39,637

62,000

9.05

3

Campania

Pasta e patate

pastaepatate

32,080

45,000

8.57

4

Lombardia

Casoncelli

casoncelli

24,234

14,000

8.10

5

Sardegna

Malloreddus

malloreddus

20,854

11,000

7.14

6

Emilia-Romagna

Lasagne alla Bolognese

lasagneallabolognese

7,919

12,000

6.86

7

Abruzzo

Spaghetti alla chitarra

spaghettiallachitarra

21,737

6,300

6.76

8

Puglia

Spaghetti all’assassina

spaghettiallassassina

6,123

7,600

6.10

9

Liguria

Trofie al pesto

trofiealpesto

16,376

4,900

5.81

10

Piemonte

Tagliolini al tartufo

tagliolinialtartufo

10,507

4,000

5.33

La carbonara si conferma regina della pasta italiana con un punteggio di 9.52 su 10. Punteggio quasi perfetto per famosissimo piatto romano che con quasi 2 milioni di hashtag su Instagram (#carbonara) e 125,000 ricerche mensili su Google, è uno dei piatti più amati e ricercati della cucina italiana, grazie anche all’ottimo mix di ingredienti.

La pasta alla Norma si posiziona al secondo posto con un punteggio di 9.05 su 10. Questa specialità Siciliana, con quasi 40,000 hashtag su Instagram (#pastaallanorma) e ben 62,000 ricerche mensili su Google, ha decisamente conquistato gli italiani con il suo sapore tipico mediterraneo.

In terza posizione abbiamo un classico napoletano, pasta e patate, con un punteggio di 8.57 su 10. Questa specialitá campana ha oltre 32,000 hashtag su Instagram (#pastaepatate) e 45,000 ricerche mensili su Google. La sua cremosità e il suo sapore la rendono un “comfort food” perfetto per il pasta day.

In quarta posizione troviamo i casoncelli lombardi con un punteggio di 8.1 su 10. A seguire troviamo i malloreddus sardi, che chiudono la Top 5 con un punteggio di 7.14 su 10. Le lasagne alla bolognese (6.88) e gli spaghetti alla chitarra (6.76) si posizionano rispettivamente al sesto e settimo posto. A chiudere la Top 10 ci sono gli spaghetti all’assassina (6.1), le trofie al pesto (5.81) e i tagliolini al tartufo (5.33).


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

Screenshot 20260501 010449

Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione