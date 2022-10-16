Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:
MANIBUS è un Festival che connette la sapienza artigiana della Puglia con l’Arte Contemporanea e dà voce in maniera del tutto nuova, all’autentico tesoro culturale delle terre pugliesi, per preservare i beni immateriali e avvicinare i giovani a mestieri che altrimenti andrebbero perduti.
È un grande evento articolato tra residenze d’artista, produzione fabbrile, mostre, tavole rotonde, performance.
È l’incontro tra Arte e Impresa. Un ossimoro di Valore.
Da questa premessa nasce uno degli appuntamenti più importanti del Festival: MANIBUS FOCUS WEEK
Presso il TEATRO SOCIALE di FASANO personaggi del mondo dell’Arte, Impresa, Artigianato, Design e Stili di Vita, eccellenze della cultura d’impresa italiana, saranno presenti in due importanti momenti, da lunedi 17 a venerdi 21 ottobre in un ricco calendario mattutino di MasterClass e in una sessione pomeridiana di Lectiones Magistrales, danno vita ad un coro di voci, un insieme di storie, espressione virtuosa di energia privata al servizio della crescita culturale collettiva.
MANIBUS FOCUS WEEK è dunque un messaggio connettore e catalizzatore di attenzione dalla Puglia al resto del mondo, e ritorno; tra gli altri saranno presenti Debora Paglieri, AD Gruppo Paglieri SpA, Laura Tonatto Imprenditrice e “naso” professionista, Marilena Pirrelli, Arteconomy – Il Sole 24 ore, Marta Laudani Architetto, Compasso d’oro 2011, e per Bulgari: Angela Lucia Boscaini, Brand Curator Bulgari e Angela Mininni, High Jewelry Expert Bulgari.
La FOCUS WEEK si concluderà in piazza Ciaia a Fasano il 22 alle alle 18.00, con uno spettacolare evento performativo dell’artista Jordi NN tra fuoco, luci e musica diretta dal direttore d’orchestra Silvestro Sabatelli.
Gli incontri in programma dal 17 ottobre al 21 ottobre – moderati da Laura Pranzetti Lombardini, sono:
MANIBUS Festival Internazionale di Arte e Impresa
| MANIBUS FOCUS WEEK | MASTERCLASS
Il programmma
Le Masterclass sono un momento di realtà motivazionale nelle quali nomi di riferimento nel proprio settore raccontano il loro percorso, presentando il proprio lavoro e raccontando le peculiarità del loro saper fare. Occasione per venire a contatto con l’esperienza diretta di eccellenze, le Masterclass sono un momento di grande insegnamento.
MANIBUS MASTERCLASS – Dalle ore 10 alle ore 12
17 ottobre
Roberto Casiraghi – Consulente per l’Arte
Fabrizio Panozzo – Prof. Management Ca’ Foscari
Marilena Pirrelli – Arteconomy Sole 24 Ore
18 ottobre
Lucia Boscaini – Brand Curator Bulgari
Angela Mininni – High Jewelry Expert Bulgari
19 ottobre
Debora Paglieri – AD Gruppo Paglieri spa
20 ottobre
Nicoletta Ercole – Costumista cinematografica
Alessandra Carta – Stilista
Roberto Scrivo – Chief Public Affairs Engineering
21 ottobre
Isabella Goldmann – Bioarchitetto
MANIBUS Festival Internazionale di Arte e Impresa
| MANIBUS FOCUS WEEK | LECTIONES MAGITRALES
Il programmma
Le Lectiones Magistrales sono speech specialistici tenuti da esperti di Arte e Impresa incentrati sullo studio, la divulgazione e la messa a sistema del patrimonio della cultura immateriale, attraverso un approccio multidisciplinare e interdisciplinare.
Una chiaccherata “a intellingenza aperta” di mete raggiunte e di mete che verranno, attraverso il proprio lavoro che oscilla tra arte e imprenditoria.
I nuclei di analisi elaborati nel corso delle Lectiones saranno condivisi con le Università, le scuole, le associazioni territoriali, per una piena ricaduta capillare e duratura.
LECTIONES MAGISTRALES – Dalle ore 19 alle ore 21
17 ottobre
Francesca Petrei Castelli Verrigni – CEO Antico Pastificio Rosetano
Fulvio Pierangelini – Food Director Rocco Forte Hotels
18 ottobre
Marta Laudani – Architetto e Designer insignito del Compasso D’Oro
19 ottobre
Laura Bosetti Tonatto – Imprenditrice, “naso” professionista
Marco Santucci – AD e Presidente Jaguar Land Rover Italia
20 ottobre
Luciana Marzella – Dott.ssa Chirurgo della mano
21 ottobre
Daniele Pelli AD Luxy Spa
Domenico Vacca – Stilista
Il PREMIO MANIBUS, un oggetto di artigianato e design a edizione limitata, sarà assegnato ai relatori di MANIBUS FOCUS WEEK, quale riconoscimento per l’eccellenza del loro operato.