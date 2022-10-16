Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

MANIBUS è un Festival che connette la sapienza artigiana della Puglia con l’Arte Contemporanea e dà voce in maniera del tutto nuova, all’autentico tesoro culturale delle terre pugliesi, per preservare i beni immateriali e avvicinare i giovani a mestieri che altrimenti andrebbero perduti.

È un grande evento articolato tra residenze d’artista, produzione fabbrile, mostre, tavole rotonde, performance.

È l’incontro tra Arte e Impresa. Un ossimoro di Valore.

Da questa premessa nasce uno degli appuntamenti più importanti del Festival: MANIBUS FOCUS WEEK

Presso il TEATRO SOCIALE di FASANO personaggi del mondo dell’Arte, Impresa, Artigianato, Design e Stili di Vita, eccellenze della cultura d’impresa italiana, saranno presenti in due importanti momenti, da lunedi 17 a venerdi 21 ottobre in un ricco calendario mattutino di MasterClass e in una sessione pomeridiana di Lectiones Magistrales, danno vita ad un coro di voci, un insieme di storie, espressione virtuosa di energia privata al servizio della crescita culturale collettiva.

MANIBUS FOCUS WEEK è dunque un messaggio connettore e catalizzatore di attenzione dalla Puglia al resto del mondo, e ritorno; tra gli altri saranno presenti Debora Paglieri, AD Gruppo Paglieri SpA, Laura Tonatto Imprenditrice e “naso” professionista, Marilena Pirrelli, Arteconomy – Il Sole 24 ore, Marta Laudani Architetto, Compasso d’oro 2011, e per Bulgari: Angela Lucia Boscaini, Brand Curator Bulgari e Angela Mininni, High Jewelry Expert Bulgari.

La FOCUS WEEK si concluderà in piazza Ciaia a Fasano il 22 alle alle 18.00, con uno spettacolare evento performativo dell’artista Jordi NN tra fuoco, luci e musica diretta dal direttore d’orchestra Silvestro Sabatelli.

Gli incontri in programma dal 17 ottobre al 21 ottobre – moderati da Laura Pranzetti Lombardini, sono:

MANIBUS Festival Internazionale di Arte e Impresa

| MANIBUS FOCUS WEEK | MASTERCLASS

Il programmma

Le Masterclass sono un momento di realtà motivazionale nelle quali nomi di riferimento nel proprio settore raccontano il loro percorso, presentando il proprio lavoro e raccontando le peculiarità del loro saper fare. Occasione per venire a contatto con l’esperienza diretta di eccellenze, le Masterclass sono un momento di grande insegnamento.

MANIBUS MASTERCLASS – Dalle ore 10 alle ore 12

17 ottobre

Roberto Casiraghi – Consulente per l’Arte

Fabrizio Panozzo – Prof. Management Ca’ Foscari

Marilena Pirrelli – Arteconomy Sole 24 Ore

18 ottobre

Lucia Boscaini – Brand Curator Bulgari

Angela Mininni – High Jewelry Expert Bulgari

19 ottobre

Debora Paglieri – AD Gruppo Paglieri spa

20 ottobre

Nicoletta Ercole – Costumista cinematografica

Alessandra Carta – Stilista

Roberto Scrivo – Chief Public Affairs Engineering

21 ottobre

Isabella Goldmann – Bioarchitetto

MANIBUS Festival Internazionale di Arte e Impresa

| MANIBUS FOCUS WEEK | LECTIONES MAGITRALES

Il programmma

Le Lectiones Magistrales sono speech specialistici tenuti da esperti di Arte e Impresa incentrati sullo studio, la divulgazione e la messa a sistema del patrimonio della cultura immateriale, attraverso un approccio multidisciplinare e interdisciplinare.

Una chiaccherata “a intellingenza aperta” di mete raggiunte e di mete che verranno, attraverso il proprio lavoro che oscilla tra arte e imprenditoria.

I nuclei di analisi elaborati nel corso delle Lectiones saranno condivisi con le Università, le scuole, le associazioni territoriali, per una piena ricaduta capillare e duratura.

LECTIONES MAGISTRALES – Dalle ore 19 alle ore 21

17 ottobre

Francesca Petrei Castelli Verrigni – CEO Antico Pastificio Rosetano

Fulvio Pierangelini – Food Director Rocco Forte Hotels

18 ottobre

Marta Laudani – Architetto e Designer insignito del Compasso D’Oro

19 ottobre

Laura Bosetti Tonatto – Imprenditrice, “naso” professionista

Marco Santucci – AD e Presidente Jaguar Land Rover Italia

20 ottobre

Luciana Marzella – Dott.ssa Chirurgo della mano

21 ottobre

Daniele Pelli AD Luxy Spa

Domenico Vacca – Stilista

Il PREMIO MANIBUS, un oggetto di artigianato e design a edizione limitata, sarà assegnato ai relatori di MANIBUS FOCUS WEEK, quale riconoscimento per l’eccellenza del loro operato.