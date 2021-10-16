Di Nino Sangerardi:

Il dipartimento sviluppo economico , sezione internazionalizzazione , della Regione Puglia ha designato i componenti della Commissione giudicatrice — cinque funzionari del medesimo Ente regionale — dei progetti inviati dalle Federazioni Associazioni dei Pugliesi nel Mondo .

Iniziativa riconducibile alla Legge pugliese n.23/2000 , Piano anno 2021 , con impegno finanziario pari a 120.400,00 euro .

Le entità Pugliesi nel mondo “restano un irrimediabile presidio per la promozione socio economica e culturale della Puglia , uno straordinario bacino composto da centinaia di Comunità diffuse su tutto il pianeta , interpreti del permanente legame tra le comunità all’estero e il territorio regionale”.

Gli obiettivi dell’anno 2021 sono il rafforzamento del senso di appartenenza e dei legami con la Puglia delle persone , in particolare i giovani , mediante creazione di reti finalizzate alla realizzazione di opportunità per singoli e gruppi , potenziamento del ruolo attivo della struttura associativa dei pugliesi presenti nei cinque continenti , sostegno della piena operatività del Consiglio generale dei Pugliesi nel Mondo.

In data 13 febbraio 2021 sono state formalizzate le proposte per il Piano 2021 (da attuare nel lasso di tempo 2021-2022) .

Ecco : promozione di soggiorni culturali in Puglia e turismo delle radici,valorizzazione della storia dell’emigrazione pugliese , progetti formativi rivolti ai giovani oriundi pugliesi , acquisto e fornitura di materiale promozionale della Regione Puglia alle Associazioni e Federazioni iscritte all’Albo regionale , messa in opera di attività inerenti il turismo culturale , rurale e ecompatibile.

L’Assemblea del Consiglio generale pugliesi nel mondo—riunitasi in modalità virtuale il 27 marzo 2021—prende atto delle proposte in merito al Piano 2021 e fornisce ulteriori indirizzi per intensificare la collaborazione con agenzie e fondazioni e consorzi della Regione come Pugliapromozione , Apulia film commission , Teatro Pubblico Pugliese anche con il suo programma Puglia Sound e i Gruppi di azione locale . Nel corso della seduta viene approvata , a larga maggioranza , una mozione di indirizzo in cui il Consiglio generale “ auspica interventi più mirati e finanziariamente proporzionati alle esigenze dei nostri corregionali residenti in Italia e all’estero” .

Le azioni da mettere in campo riguardano , tra l’altro , il Networking per intercettare “ talenti pugliesi ” nel mondo , la terza edizione del progetto Puglia Attraction : promozione delle eccellenze pugliesi e attrazione di investimenti a cura della Sezione internazionalizzazione della Regione e Puglia Sviluppo spa,comunicazione e informazione “ in Puglia e nei Paesi esteri per diffondere la conoscenza del tema dell’emigrazione pugliese storica e attuale e per la conoscenza e visibilità del Consiglio generale Pugliesi nel Mondo ” .

Il contributo finanziario per singolo progetto non potrà superare i seguenti importi : 10 mila euro Iva inclusa per quelli proposti da Federazioni e Associazioni , o da due o più Associazioni di Pugliesi nel Mondo in partenariato , 5 mila euro Iva inclusa per quelli realizzati da singole Associazioni . I progetti devono essere cofinanziati da Federazioni/Associazioni per il 20% .

La spesa economica a carico della Regione , annata 2021 , consiste in 120.400,00 euro per Interventi a favore dei Pugliesi nel Mondo , 50 mila euro per finanziamento Consiglio regionale Pugliesi nel Mondo e Ufficio di presidenza , 6 mila euro per promozione internazionale del territorio pugliese .