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Il Bari va via, sale il Foggia che ferma il Monopoli. Taranto male Calcio serie C girone C e serie D girone H, i risultati delle squadre pugliesi

17 Ottobre 2021
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Città di Campobasso-Bari 1-3, Catanzaro-Taranto 3-0, Fidelis Andria-Avellino 1-1, Foggia-Monopoli 1-0, Virtus Francavilla Fontana-Catania 1-1 nella nona giornata d ed l campionato di calcio di serie C girone C. In classifica Batal comando con 23 punti, segue il Catanzaro a quota 17, Turris 16, Foggia 15, Virtus Francavilla Fontana 14, Monopoli a quota 13 con Monterosi, Palermo e Taranto. La Fidelis Andria è all’ultimo posto con 6 punti.

In serie D girone H, fra le altre partite: Bisceglie-Lavello 1-2, Casarano-Virtus Matino1-0, Città di Fasano-Francavilla in Sinni 2-1, Gravina in Puglia-Audace Cerignola 0-1, Nola-Bitonto 1-2, Nardò-Casertana 1-2, Team Altamura-Mariglianese 2-2. In classifica, dopo sei giornate: fra le altre, Bitonto in testa con 14 punti e Brindisi ultimo a quota 0.

 

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