Elenco dei luoghi di Puglia al link di seguito:
https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/?regione=PUGLIA
(foto: Locorotondo-masseria Ferragnano, fonte Fondo ambiente italiano)
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https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/?regione=PUGLIA
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