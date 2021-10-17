Votazioni oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. A seguire lo spoglio.
Città metropolitana di Bari
Noicattaro –
Ruvo di Puglia –
Provincia di Foggia
Cerignola –
Provincia di Taranto
Ginosa –
Massafra –
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