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Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Elezioni amministrative: Puglia, oggi e domani ballottaggi in cinque Comuni Cerignola, Ginosa, Massafra, Noicattaro e Ruvo di Puglia fra i 65 in Italia per scegliere i sindaci

17 Ottobre 2021
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Votazioni oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. A seguire lo spoglio.

Città metropolitana di Bari

Noicattaro –

Ruvo di Puglia –

 

Provincia di Foggia

Cerignola –

 

Provincia di Taranto

Ginosa –

Massafra –


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