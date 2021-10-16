Di Anna Lodeserto:



Daniele Del Genio, imprenditore del settore tessile di Martina Franca, titolare del brand Rossorame, è stato eletto presidente di Cna Puglia. Del Genio succede a Francesca Soardi, di Gioia del Colle.

“Un risultato importante, che rimette al centro della discussione e della programmazione politica dell’associazione degli artigiani e delle piccole imprese la manifattura” è riportato in un comunicato. “Sono contento di aver ricevuto dai miei colleghi questa fiducia” commenta a caldo Del Genio, “farò in modo di ricambiarla. Vorrei che questi anni siano all’insegna della cooperazione e dell’aggregazione, perché solo insieme, si esce dal pantano. Serve ora una visione d’insieme, uno sguardo che riesca a cogliere tutte le possibili sinergie tra i diversi settori dell’economia pugliese, perché è nelle relazioni che troveremo la forza e la spinta innovativa”. Visione d’insieme che si traduce praticamente in impegno quotidiano: “Saremo schierati con più forza a sostegno e difesa della produzione e delle maestranze locali, valorizzando le risorse che il nostro territorio offre, e che spesso sono poco conosciute anche da chi le ha vicino. CNA è già impegnata per la tutela del Made in Italy e contiamo ora di poter portare le nostre istanze e quelle delle imprese che rappresentiamo, su tutti i tavoli, dalla Regione in su. È necessario lavorare tutti insieme per trovare un terreno comune, nuove pratiche di collaborazione, nuovi modi per stare insieme. Metteremo a disposizione le nostre risorse”.