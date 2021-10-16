Città di Campobasso-Bari, Catanzaro-Taranto, Fidelis Andria-Avellino, Foggia-Monopoli, Virtus Francavilla Fontana-Catania. Tutte alle 14,30 nell’ambito dell’ottava giornata del campionato di calcio di serie C girone C.
Serie D girone H, sesta giornata: ieri l’anticipo Molfetta-Brindisi 3-1. Fra le partite odierne: Bisceglie-Lavello, Casarano-Virtus Matino, Città di Fasano-Francavilla in Sinni, Nola-Bitonto, Nardò-Casertano con inizio alle 15; Gravina in Puglia-Audace Cerignola, Team Altamura-Mariglianese con inizio alle 16.