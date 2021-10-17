Dati diffusi dal ministero dell’Interno. Percentuale in ambito nazionale 9,73 (primo turno 12,18).
|Comuni
|% ore 12
|1° turno
|
Comuni
|
% ore 12
|
1° turno
|PUGLIA
|5 su 5
|10,62
|12,68
|Comuni
|% ore 12
|1° turno
|
Comuni
|
% ore 12
|
1° turno
|BARI
|2 su 2
|11,96
|13,57
|NOICATTARO
|10,72
|13,33
|RUVO DI PUGLIA
|13,20
|13,81
|Comuni
|% ore 12
|1° turno
|
Comuni
|
% ore 12
|
1° turno
|FOGGIA
|1 su 1
|9,19
|11,14
|CERIGNOLA
|9,19
|11,14
|Comuni
|% ore 12
|1° turno
|
Comuni
|
% ore 12
|
1° turno
|TARANTO
|2 su 2
|10,78
|13,38
|GINOSA
|10,19
|11,26
|MASSAFRA
|11,21
|14,90