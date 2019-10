Ricerche in corso da ieri sera nella provincia di Milano. I carabinieri indagano per risalire al killer, o ai killer (nonché al movente) per l’omicidio di Donato C., 63enne originario di Taranto ma che da tempo viveva in Lombardia. Il cadavere dell’uomo ucciso è stato trovato in macchina, nel garage della sua casa a Cernusco sul Naviglio. Diversi spari erano stati uditi dal vicinato: allertate le forze dell’ordine è stato quindi rinvenuto il corpo crivellato di colpi di pistola.