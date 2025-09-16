Di seguito il comunicato:

La serata “Portofino Yacht Night” unirà idealmente Capri e Portofino, due icone del lusso, dello stile e dell’arte di vivere italiana, legate simbolicamente dalla Puglia, terra d’origine dell’organizzazione Inside Emotions – art media and communication di Floriana Lucchesi.

Il glamour delle notti capresi, interpretato da Gianluigi Lembo e l’Anema e Core Band, coinvolgerà la celebre località ligure in una notte di musica legata alla tradizione italiana tutta da cantare e ballare grazie all’evento firmato Inside Emotions, agenzia con sede nel cuore di Bari e anima milanese. L’appuntamento è stato scelto come evento collaterale inaugurale del prestigioso Salone Nautico di Genova 2025, tra i più attesi d’Europa.

Le leggendarie atmosfere di Capri approderanno così a Portofino, luogo iconico e senza tempo della dolce vita mediterranea, che ha concesso il patrocinio del Comune al live show. Un importante riconoscimento per il lavoro di Floriana Lucchesi, capace di portare un tocco pugliese nella frizzante atmosfera delle serate di Anema e Core, la taverna caprese fondata da Guido Lembo e diventata simbolo di musica e convivialità.

La storica piazzetta di Portofino si trasformerà in un salotto a cielo aperto, dove si fonderanno musica, eleganza e intrattenimento. Dalle ore 20, le sonorità tipiche della tradizione musicale italiana – reinterpretate con l’energia degli artisti partenopei – daranno vita a uno spettacolo autentico, capace di evocare lo spirito gioioso e raffinato del Mediterraneo.

Un gemellaggio ideale tra Capri e Portofino, che celebra il fascino del mare, del lusso e della cultura italiana, portando eventi di alto livello anche nei luoghi più esclusivi del Paese. L’evento è reso possibile grazie al sostegno di sponsor d’eccellenza che hanno creduto nel progetto di Inside Emotions, tra cui Acqua di Mhare, Caprisius, LadisaCommunication, e al contributo creativo di La Nova Factory.

Un concerto unico per celebrare la fine dell’estate e inaugurare la stagione degli appuntamenti internazionali.