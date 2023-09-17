Molte novità ma anche molta tradizione, l’ottantaseiesima edizione della fiera del Levante ha soddisfatto i visitatori delle otto giornate si svolgimento. Oggi è quella finale. Si conclude la campionaria barese. Sarà poi il tempo dei bilanci.

Di seguito il comunicato:

𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟕 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞, in Fiera torna 𝐀𝐥 𝐁𝐚𝐧𝐨, il cantante che più di tanti altri ha portato con orgoglio in tutto il mondo il nome della Puglia, diventandone ambasciatore. Il cantante di Cellino San Marco chiuderà l’edizione 2023 della Campionaria Generale Internazionale. Testimonial del 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐯𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝’𝐨𝐫𝐨 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐀𝐦𝐛𝐫𝐨𝐬𝐢, l’artista pugliese internazionale si esibirà in un concerto nel quale proporrà una scelta dei suoi brani più famosi, che hanno fatto cantare, ballare e sognare intere generazioni di italiani. 𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨

L’evento, gratuito, è compreso nel costo del biglietto per l’ingresso in Fiera (€ 4,00).

𝐈𝐥 𝐛𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐯𝐞 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚. Mostrando un documento di riconoscimento e il biglietto se ne riceverà un altro gratuito nominativo che permetterà l’ingresso nell’area dello spettacolo.

L’accesso al concerto è consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili: saranno 𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝟗𝟎𝟎 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐚 𝐬𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐞 𝟏𝟖𝟎𝟎 𝐢𝐧 𝐩𝐢𝐞𝐝𝐢.

Ci saranno 2 turni per il ritiro del biglietto: dalle 10:00 alle 12:00 dalle 14:00 alle 16:00.

Ogni persona può ritirare solo un biglietto e non può delegare altri al ritiro. Terminati i biglietti, lo stand sarà chiuso e non sarà possibile riceverne altri anche qualora l’orario del turno non fosse terminato.

A partire dalle 18:30 sarà possibile accedere alla zona palco muniti di documento di riconoscimento e di biglietto nominativo.