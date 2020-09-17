Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia messaggi di allerta. Fanno riferimento a precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale (rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia) e vento forte settentrionali con raffiche di burrasca su zone ioniche e meridionali della regione. Tutto ciò fino a stasera.

È una sorta di vigilia perché è in avvicinamento, nel mar Ionio, un ciclone tropicale con vento attualmente stimato 140 chilometri orari. La Puglia meridionale, secondo le previsioni, sarà marginalmente interessata domani da questo fenomeno atmosferico che ha una traiettoria verso la Grecia. Pertanto si prevede la parte del sud Salento più gravata dagli effetti del ciclone, fermo restando che il vento presumibilmente sia stimato in rinforzo sull’intera fascia ionica pugliese.