Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

E’ stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti il 56enne di Sannicandro Garganico catturato nella giornata di ieri dopo un’operazione antidroga dei Carabinieri. L’uomo, già noto alle FF.OO., è stato in particolare individuato quale “coltivatore” di circa 100 piante di marijuana, che avevano già raggiunto un’altezza di circa 3 metri. E’ stata la meticolosa attività di “rastrellamento” del territorio svolta da parte dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Vico del Gargano insieme ai colleghi dello Squadrone “Cacciatori” di Puglia ad individuare, nascosta nella macchia mediterranea, la florida piantagione. Il controllo è avvenuto in agro di Cagnano Varano in località Castello, frazione di Capojale.

Dopo le formalità di rito, il 56enne arrestato dai militari dell’Arma, su disposizione del PM di turno, è stato tradotto in carcere a Foggia. Nei prossimi giorni verrà quindi sottoposto ad interrogatorio di convalida davanti al GIP del Tribunale di Foggia.

Le piante di marijuana, ovviamente, sono state estirpate e sottoposte a sequestro penale da parte dei Carabinieri. Nei prossimi giorni verranno altresì sottoposte ad analisi tossicologiche.